Projet d’Appui à l’Enseignement Secondaire au Bénin: Le Comité de pilotage s’active pour de nouveaux défis

Le Ministre Mahougnon KAKPO

La salle des fêtes des Tours administratives de Cotonou a servi de cadre le jeudi 4 février 2021, à la tenue de la session ordinaire du Comité de Pilotage de fin d’exercice 2020 du Projet d’Appui à l’Enseignement Secondaire au Bénin (PAESB). Elle est présidée par le Directeur de Cabinet du Ministère de l’Enseignement Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Garba Ayouba.

Cette session ordinaire du Comité de pilotage du PAESB, marque la dernière ligne du projet qui arrivera à terme le 31 décembre 2021. Après les mots de bienvenue du Coordonnateur du PAESB, Wilfrid Djènontin, c’est la Représentante de l’AFD France, Mme Jeanne Vanuxen-Milleliri, qui a salué l’engagement des acteurs de l’éducation ayant contribué au bon démarrage du projet au Bénin. « Je salue la qualité de l’organisation du Comité de pilotage qui rassure des engagements sans cesse tenus au début projet par les cadres du ministère », a-t-elle souligné. Prenant ensuite la parole, le Directeur de Cabinet du MESTFP, Garba Ayouba, a indiqué aux conseillers membres du Comité de pilotage, qu’il sera question d’examiner le rapport d’exécution du projet à fin 2020 et de sa dernière programmation, celle de 2021. Dans ce cadre, il faudra « apprécier la conformité des activités avec les objectifs du projet, recevoir et apprécier les plans et bilan du projet, valider les rapports annuel et opérationnel du projet, prendre des mesures pour enlever les contraintes qui handicapent les objectifs du projet puis, accompagner l’unité de gestion du projet dans sa mise en œuvre ». « Le Ministre attend des travaux des choix hardis afin que les activités boostent le développement de notre département ministériel », a-t-il lancé à l’endroit des conseillers, convaincu que des travaux découlent des orientations pragmatique et organisationnelle dans l’exécution du projet.

Rastel DAN