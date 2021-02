Réaménagement des périmètres GBB-SA, BK-SARL et cité Arconville: Le Maire Ahouandjinou lance l’opération de recensement des titres de propriété

Le Maire d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou et la délégation communale sur le terrain

L’opération de recensement de titre de propriété des présumés acquéreurs des périmètres GBB-SA, BK-SARL et cité Arconville dans le ZOPAH vient d’être officiellement lancée par le Maire de la Commune d’Abomey-Calavi Angelo Ahouandjinou et la Deuxième Adjointe Sènamy Christelle Dan. Cette opération de recensement vise à vérifier les titres des propriétaires terriens résidant dans la cité et à corriger les irrégularités constatées sur le terrain. Pour le Chef quartier de la Zopah Sabin Affissou, l’autorité communale suite à son accession à la tête de la commune d’Abomey-Calavi a trouvé bien non seulement de connaître les habitants de la cité mais aussi de procéder à une opération de vérification des titres de propriété qui débouchera sur l’adressage de la cité pour la phase pilote. «Nous avons apprécié et nous accompagnons avec fierté. J’invite toute la population de la Zopah a réservé un accueil chaleureux aux agents recenseurs. Il s’agit d’un accueil favorable d’être fière que désormais que le Maire porte à cœur le développement de la commune précisément de la Zopah», a-t-il laissé entendre. La Deuxième Adjointe au Maire Sènamy Christelle Dan a fait savoir que cette opération est diligentée pour vérifier les titres de propriété de tous les propriétaires résidents dans la cité. «L’opération va se conduire sur trois mois. Au terme de l’opération, nous allons faire le point et ressortir les conclusions afin d’apprécier les résultats obtenus sur le terrain. J’invite tous les résidents à accompagner le Maire afin que l’opération puisse connaitre un succès. Cela va à l’avantage de tous, et de chacun», a fait savoir la DAM. Selon les explications du porte-parole des propriétaires terriens Robert Pamphile, la présence du Maire et de sa délégation fait suite à la dernière réunion que les propriétaires terriens ont tenue au cours de laquelle il a été question d’instituer une opération de recensement des résidents de la cité. «Il s’agissait seulement de remettre les documents qui prouvent que vous êtes propriétaire du domaine que vous habitez. C’est une très bonne initiative. J’invite mes collègues propriétaires à une forte participation pour la réussite de cette opération, car notre cité, la plus belle de la commune, a besoin d’être la plus connue et avoir une traçabilité dans les titres fonciers», a-t-il notifié. Il faut rappeler que les propriétaires terriens sont invités à fournir la copie du titre de propriété, la copie de la quittance de payement, la copie du levé topographique et bien d’autres informations à renseigner sur la fiche de recensement.

Edwige TOTIN