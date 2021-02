Présidentielle de 2021: Des citoyens de Ouidah donnent 50 millions FCFA à Patrice TALON pour sa candidature

Une délégation conduite par le maire de la ville de Ouidah, Christian Houetchenou et l’honorable Mathieu Adjovi a remis à Patrice Talon, en voie de candidater à sa succession, un chèque de 50 millions de FCFA, représentant la caution du candidat aux élections présidentielles d’avril 2021. La remise a eu lieu le mardi 2 février 2021. A l’entame de la rencontre, l’honorable Mathieu Adjovi après avoir rappelé la genèse ayant conduit à l’avènement de cette rencontre, a remercié Patrice Talon pour avoir répondu favorablement à l’appel des fils et filles de Ouidah en particulier et ceux du Bénin en général en acceptant de poursuivre l’œuvre de développement entamée depuis 2016. «Les fils et filles de Ouidah, votre commune d’origine que nous représentons ici, prêts depuis plusieurs mois, se sont mobilisés pour réunir la caution pour votre participation au scrutin présidentiel. C’est donc heureux qu’au terme de votre tournée de reddition de compte, à l’étape d’Adjohoun, nous avons reçu la confirmation de votre volonté de poursuivre la dynamique et de finir le job», a déclaré le maire Christian Houetchenou avant de transmettre le chèque à Patrice Talon. «Merci de recevoir symboliquement ce chèque, témoin de notre engagement sans faille à vos côtés», a-t-il complété. Très touché par ce geste, Patrice Talon, a remercié la délégation composée des sages et personnalités, de représentantes des femmes, des jeunes de la ville de Ouidah et l’ensemble de ses frères et sœurs de Ouidah pour la confiance renouvelée. Il a profité de l’occasion pour exhorter davantage les administrés de Ouidah et à travers eux, tous les citoyens qui croient au potentiel de développement du pays à continuer d’œuvrer à leur échelle pour que la renaissance du Bénin soit davantage effective.

A préciser qu’au plus tard le jeudi 4 février 2021, le candidat Patrice TALON entérinera sa volonté de poursuivre la dynamique en déposant son dossier de candidature auprès de la CENA comme le suggèrent les textes de la République.

Anselme HOUENOUKPO