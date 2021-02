Echanges de vœux à la Mairie de Cotonou: Luc Atrokpo dévoile ses ambitions et son plan stratégique

Le maire de la ville de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo a sacrifié à la tradition en organisant ce samedi 30 janvier 2020 à la salle des fêtes Majestic de Cadjehoun une cérémonie d’échange de vœux avec le conseil municipal qu’il dirige. C’était en présence des ministres du gouvernement, des membres du corps diplomatique accrédité au Bénin, de la représentante de l’Union européenne, de plusieurs honorables députés à l’Assemblée nationale, du préfet du département du Littoral par intérim, des Maires de Porto-Novo, d’Abomey Calavi de Ouidah, de Banikoara, des Adjoints au maire, des élus municipaux de Cotonou et de plusieurs personnalités et invités. Une occasion pour le maire Luc Sètondji Atrokpo de dévoiler son ambition et son plan stratégique pour le développement de la ville capitale économique du Bénin. Voici l’intégralité du discours de vœux dans lequel le Maire Luc Sètondji ATROKPO dévoile son ambition pour le développement de la ville de Cotonou.

Discours du Maire de Cotonou à l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux au conseil municipal de la ville

Cotonou, le 30 Janvier 2021

Mesdames et Messieurs les Ministres,

Monsieur l’Ambassadeur de Belgique,

Madame l’Ambassadrice des Pays Bas,

Monsieur l’Ambassadeur de l’Allemagne,

Monsieur l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine,

Monsieur l’Ambassadeur du Vénézuela,

Monsieur l’Ambassadeur de France,

Monsieur l’Ambassadeur du Japon,

Monsieur l’Ambassadrice, chef de délégation de la commission de l’Union Européenne,

Monsieur le représentant de l’Ambassadeur des Etats Unis,

Mesdames et Messieurs des organisations internationales et non gouvernementales,

Monsieur le Préfet,

Honorables députés,

Mesdames et Messieurs les élus de Cotonou,

Distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectifs,

C’est avec un immense plaisir que je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à cette cérémonie de présentation de vœux.

Votre présence nous honore, et honore Cotonou, et je vous en remercie vivement.

Mes remerciements, je vous les adresse encore et particulièrement, mais également aux cotonoises et cotonois, ainsi qu’à toutes et tous, pour les prières intenses à Dieu pour mon rétablissement.

De tout cœur, merci.

Chers collègues Conseillers municipaux,

A vous, je voudrais dire que je reçois avec bonheur, vos vœux si doux, généreux et réconfortants et je vous en exprime toute ma reconnaissance et toute ma gratitude.

A vous-même, en votre nom et en mon nom personnel, je présente, ainsi qu’à tous les invités, mes chaleureux vœux de santé, de réussite personnelle, de sérénité, de joie et de paix en dépit du risque sanitaire national et mondial.

Je voudrais vous rassurer, chers collègues conseillers de Cotonou, que malgré les diverses situations d’infortune, nous nous attelons à achever l’élaboration de notre plan stratégique dont quelques axes prioritaires sont :

Un programme d’amélioration de la mobilisation des ressources propres

Un programme d’assainissement des ressources financières et d’amélioration de la qualité des dépenses.

Un programme d’embellissement de Cotonou à travers un projet de lutte contre l’affichage sauvage, de réforme dans le secteur de la publicité en gros, de libération des trottoirs, d’interdiction des ventes à la sauvette, de verdissement de la ville, d’embellissement des places publiques de la ville et d’entretien de ses infrastructures.

Un programme d’amélioration de l’accès aux services sociaux de base à travers un projet d’appui à l’éducation des écoliers et élèves, la formation des jeunes à l’entreprenariat et aux métiers professionnels, la construction d’infrastructures éducatives et socio communautaires.

Un programme de réalisation d’infrastructures stratégiques à travers un projet de construction des points de recharge pour les voitures électriques, la construction des toilettes publiques.

Un programme d’amélioration de la mobilité urbaine à travers un projet de modification du plan de circulation, de réalisation des voies secondaires et tertiaires et d’interconnexion avec les voies asphaltées, un projet d’implantation de nouveaux feux tricolores et leur digitalisation, la réalisation de parking modernes.

Un programme de dynamisation de l’administration municipale en vue de sa dématérialisation à travers plusieurs projets dont ‘’La Mairie Mobile’’ qui rapprochera davantage l’administration de l’administré, la digitalisation, la construction de l’hôtel de ville et la construction des treize sièges d’arrondissement de Cotonou.

Un programme de promotion de l’entreprenariat à travers le projet de l’animation saisonnière du marché des créateurs et des Start up de Cotonou, le soutien aux entreprises dans leurs démarches pour rencontrer des clients potentiels sur la scène nationale et internationale, la participation de la ville de Cotonou et d’acteurs clé de son économie aux évènements internationaux à Cotonou et à l’étranger, l’accompagnement des Start up

Un programme sport, art, culture et l’inclusion sociale à travers un projet dans le domaine du football, du handball, du basketball, du cyclisme, de la marche tant pour le personnel municipal que pour les jeunes et les moins jeunes habitants de Cotonou, les jeux de société (belottes, domino, scrabble etc…) ; l’organisation de spectacles son et lumière pour la production des artistes et l’éclosion de nouveaux talents artistiques dans la ville, le festival des arts et de la culture de Cotonou qui sera en son temps, une fête populaire mais aussi un évènement artistique qui révèlera davantage, les valeurs et les potentialités culturelles, cultuelles et touristiques de Cotonou.

Un programme de renforcement des capacités de la police municipale pour la sécurité et la sureté de la ville à travers un projet de relecture des lois régissant la police municipale, un projet relatif à sa formation et à son équipement, un projet d’installation de la vidéo surveillance, et une volonté de mieux collaborer avec la police républicaine.

Un programme de participation citoyenne à travers des appels à projets en direction des communautés, le budget participatif, la reddition de compte.

Un programme de mise en place des outils de communication tant à l’interne qu’à l’externe de la Mairie pour mieux assurer l’information des populations.

Mesdames et Messieurs,

Ainsi se présentent les grandes lignes du plan stratégique que nous relirons une fois finalisé, avec le Conseil municipal pour concilier le rêve et la réalité, le souhaitable avec le possible. Je voudrais en remercier les consultants nationaux et étrangers ainsi que toutes les personnes ressources qui y travaillent d’arrache-pied avec nous.

La mise en œuvre du plan stratégique qui passera cette année 2021, prioritairement par les réformes en vue d’une amélioration des ressources propres, des réformes en vue de l’assainissement des ressources financières de la ville et des réformes en vue de la dynamisation et de la proactivité de l’administration, nécessitera du temps pour la conception et les études en vue de la concrétisation des projets.

Nous aurons besoin de discuter et d’harmoniser les points de vue et les démarches relatifs à la mise en œuvre du plan stratégique, surtout dans le domaine des compétences partagées, avec des ministres sectoriels du gouvernement et son chef, le Président Patrice TALON que nous ne remercierons jamais assez pour les nombreux projets d’envergure qu’il consacre à la ville de Cotonou. Le dernier en date et dont les travaux vont démarrer très bientôt, c’est l’échangeur de Vêdoko évalué à 18 milliards mobilisés grâce à la coopération Bénino-Japonnaise.

Nous aurons besoin d’observer les mêmes démarches avec les Partenaires Techniques et Financiers et les représentations diplomatiques que je voudrais remercier particulièrement ici et dont nous solliciterons la mobilisation et l’accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique.

Cotonoises, Cotonois,

Je voudrais par ce canal, vous remercier au nom du Conseil municipal pour la confiance que vous nous faites et vous rassurer que nous nous organisons pour honorer et remplir convenablement et pleinement, le mandat que vous nous avez confié.

Je vous invite à observer avec nous, la patience et l’indulgence, pour y arriver.

Nous ne vous décevrons pas.

Nous comptons sur votre soutien dans cette œuvre gigantesque de construction d’une ville de Cotonou que nous voulons en gros, attrayante, rayonnante, dynamique.

Une ville où chacun trouve sa place

Une ville du vivre ensemble, une ville d’opportunités.

Grâce à Dieu, nous y arriverons.

C’est sur cette note de grand espoir, que je voudrais remercier encore toutes et tous et souhaiter à nouveau que 2021 soit pour vous, une année favorable, une année qui réponde à vos souhaits les plus chers et que vivement, la vie reprenne son cours normal.

Vive Cotonou

Vive la République

Vive le Bénin.