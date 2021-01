Financement des projets de développement: La BOAD réitère son engagement à accompagner le Bénin

Le président Talon accueille le président de la BOAD

A la tête d’une forte délégation, le Président de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), Serge Ekue a été reçu le mercredi 27 janvier 2021 par le Président Patrice Talon. Les discussions de cette rencontre entre les deux personnalités ont porté sur le renforcement des fonds propres de la Banque et la dynamisation de la coopération entre la BOAD et le Bénin. En effet, Serge Ekue a abordé avec le Président de la République, plusieurs sujets d’importance dont notamment le mode de financement de développement, le renforcement du fonds propre de la Banque et l’accompagnement du secteur privé, les PME et les PMI. Concernant le renforcement du fonds propre de la Banque, ce chantier a été jugé capital par le Président Patrice Talon qui a encouragé les responsables de la BOAD à en faire une priorité. Cette rencontre a également permis au Président de la BOAD de présenter le nouveau Plan stratégique de la Banque pour le quinquennat 2021-2025 dénommé « Plan Djoliba ». Ce plan qui a reçu l’avis favorable du Conseil d’Administration de la BOAD, au cours de sa 118è session ordinaire, accorde une place prépondérante au financement des projets de développement au Bénin. Des infrastructures, en passant par l’agriculture, la santé, l’éducation, le numérique, l’énergie, le tourisme…etc., tous ces domaines sont concernés par le « Plan Djoliba ». Au total, trois mille trois cents (3300) milliards de francs CFA, seront engagés par la BOAD sur la période du « Plan Djoliba » au profit des Etats membres et du secteur privé de l’UEMOA. Etaient présents à cette audience, le Ministre de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni et le Représentant résident de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) au Bénin, Jacques Bi Kouame et bien d’autres personnalités.

Laurent D. KOSSOUHO