Coopération Bénin-Maryland-Baltimore: Un partenariat pour booster l’industrie sportive béninoise

Bunmi Jinadu, senior advisor Baltimore Maryland, et Oswald Homeky, ministre des sports s’échangeant des présents

L’industrie sportive béninoise va connaitre un changement de cap. C’est ce qu’il convient de retenir suite au partenariat que vient de nouer le pays et la ville de Baltimore-Maryland suite à l’initiative historique «International Football Development 2026» (IFD26). La présentation du contenu dudit partenariat a été faite lors de la conférence de presse animée le mardi 26 janvier 2021 dans l’enceinte du ministère par Jean Marc Adjovi Bocco, conseiller technique du ministre des sports, Bunmi Jinadu, senior advisor Baltimore-Maryland, et Oswald Homeky, ministre des sports. Et d’après les conférenciers, ce partenariat vise à construire un héritage fort pour le football local et international, et ses retombés ne seront pas que pour le secteur sportif. «Nous venons de nouer un partenariat qui va au-delà du domaine sport», a fait savoir le conseiller technique du ministre des sports, Jean Marc Adjovi Bocco lors de sa présentation. En effet, le conseiller technique a informé que ce partenariat permettrait une visibilité en thème d’image au Bénin. Puisque, si la ville américaine, Baltimore Maryland, candidate pour accueillir une partie des manifestions de la coupe du monde 2026 que les États Unis vont abriter, est retenue, le Bénin pourrait avoir son image associée à cette coupe du monde pendant toute la durée de préparation (2021 à 2026) et même plus. «Outre l’image du Bénin qui sera bien visible, ce partenariat ouvre la porte au développement des programmes Sportifs pour les femmes et les jeunes, au développement de l’industrie nationale du sport au Bénin, ce qui va permettre de créer des filières d’emploi, d’acquisition des compétences et des opportunités professionnelles tant dans le sport, tourisme, économique et autres», a informé Jean-Marc Adjovi Bocco qui se dit très heureux de ce lien qui se crée. Selon le senior advisor Baltimore Maryland, Bunmi Jinadu ces échanges que les deux parties ont accepté de faire sont une première dans la relation entre la ville de Baltimore Maryland et le Bénin. «Les États Unis sont le premier pays en matière de l’économie sportive dans le monde», a souligné Bunmi Jinadu qui n’a pas manqué d’ajouter que ce partenariat vise également un transfert de compétence dans l’organisation de grandes compétitions sportives. Il est donc dans l’intérêt du Bénin et le ministre des sports Oswald Homkey s’en réjouit. «Ce soutien à la candidature de cette ville américaine qui a beaucoup de similitudes avec notre pays est un soutien qui pour nous est tout naturel. A côté de cela, nous allons nous organiser nous-même pour que le Bénin y soit en tant que pays participant», a-t-il conclu invitant le secteur sportif et surtout la famille du football à œuvrer pour que les résultats soient bons afin de permettre au pays d’être présent à la coupe du monde 2026.

A souligner que ce partenariat a été suscité par la ville de Baltimore Maryland du fait qu’elle s’est portée candidate pour abriter des matchs de la coupe du monde États-Unis 2026. Également, parce que le comité d’organisation de cette candidature, pour avoir vu les résultats du Bénin en thème d’élaboration de projet de développement, surtout concernant les activités de la FIFA, notamment ‘’Les classes sportives’’ et le ‘’Football féminin’’, a sollicité l’apport du pays.

Anselme HOUENOUKPO