Festival Mon hymne national dans ma langue: «Nous voulons mieux faire que par le passé», promet Roberto Ewassadja

Roberto Ewassadja

La maison des jeunes d’Abomey va abriter le 3 avril 2021, la grande finale du Festival international de chants et de danses traditionnels « Mon hymne national dans la langue ». Dans cette interview, Sètounkpatin Roberto Ewassadja, promoteur dudit festival explique l’importance de cet événement pour la promotion de la culture africaine en général, et celle béninoise en particulier, ainsi que les activités prévues. Lire l’intégralité de l’entretien.

L’Evénement Précis : Qu’est-ce que c’est que le concours « Mon hymne national dans ma langue ?

Roberto Ewassadja : C’est un concours qui nous permet d’apprendre aux élèves des lycées et collèges publics ou privés et de vulgariser l’hymne national de notre pays dans nos langues maternelles. Il est à constater qu’après apprentissage, il faut jauger la capacité des apprenants. C’est ainsi qu’est né ce concours inter-collèges.

Quel bilan peut-on retenir des éditions précédentes ?

Concernant les éditions passées, nous pouvons dire que nous avons un bilan positif. Ceci nous a permis de parcourir 105 établissements publics privés, 6 départements et 25 communes. Mais nous voulons mieux faire que par le passé. Notre rêve est d’atteindre les 77 communes. Mais avec la pandémie du coronavirus, nous avons perdu une année malgré le fait que tout était prêt pour la phase finale.

Le festival est devenu international. Alors, quelles sont les délégations qui sont attendues ?

Il est devenu international parce que nous faisons partie d’un réseau appelé Réseau panafricain des professionnels de l’art (Réseau Afric’Art) qui regroupe les pays de l’Afrique, et le Bénin assure la présidence. Les membres de ce Réseau ayant vu l’importance de ce projet ont souhaité que cela soit internationalisé. Dès lors, pour l’Assemblée générale statutaire dudit Réseau, ils ont souhaité faire partie des nôtres pour s’enquérir de notre expérience et mettre le projet en place une fois chez eux. C’est aussi l’occasion pour nous de profiter de la présence de nos partenaires pour qu’à leur retour, nous puissions nous y rendre et apprendre aux Béninois résidant dans ces différents pays pour l’effectivité de son internationalisation. Et rappelons ici que les différentes délégations seront conduites par les directeurs centraux de la culture des pays respectifs. Il y aura les délégations des Îles Comores, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Sénégal.

Quels sont les dates et les lieux retenus pour le déroulement de cette édition ?

Le festival de cette année a pour thème : « Béninois, sois fier et d’une âme sereine ». En effet, vous n’êtes pas sans savoir qu’aujourd’hui nous devons nous rendre fiers d’être Béninois. Les activités de cette édition vont se dérouler du 29 mars au 3 avril 2021 dans les plusieurs villes telles que Cotonou, Porto-Novo, Ouidah, Abomey-Calavi, Dassa, Parakou, Djougou, Savalou et Abomey. La grande finale aura lieu le 3 avril 2021 à la maison des jeunes d’Abomey, la cité historique. Nous allons honorer Monseigneur Barthélémy Adoukonou. Donc, le trophée de cette édition lui sera dédié. Il est l’auteur de la transcription de l’hymne national du Bénin en fon. Comme activités, nous aurons des rencontres, des conférences, du tourisme et des spectacles.

Avez-vous un appel à lancer ?

Nous profitons de cette occasion pour solliciter le soutien des personnes de bonne volonté et surtout l’accompagnement du ministère du tourisme, de la culture et des arts par l’entremise de la direction du fonds des arts et de la culture (Fac) que nous saluons au passage. Nous remercions aussi le ministère de l’enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle et ses directions départementales qui nous accompagnent chaque année dans la délivrance de l’autorisation d’accès aux collèges publics et privés.

Propos recueillis par Laurent D. KOSSOUHO