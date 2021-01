Fadel Kabassi, président de l’Ong Cap Equi Libre dans «Sous l’arbre à palabre»: «Ce que nous faisons a beaucoup d’impacts sur les populations»

Fadel Kabassi, président de l’Ong Cap Equi Libre

Expert financier à l’autorité de régulation de l’électricité, Fadel Kabassi est depuis une douzaine d’années le président de l’Ong Cap Equi Libre Bénin. Reçu dans la rubrique « Sous l’arbre à palabre » du quotidien L’Evénement Précis ce jeudi 21 janvier 2021, il a présenté les activités que même l’Ong dont les domaines d’intervention sont : solidarité sociale, formation et emploi, éducation et loisirs, et arts et culture. A le croire, en plus du concours « La dictée du Président », l’Ong Cap Equi Libre mène plusieurs autres activités de façon ponctuelle telles que les jeux Téracom, l’octroi de crédits à taux zéro à des femmes et hommes qui ont de petites activités commerciales, la prise en charge des scolarités des apprenants issues de familles défavorisées, notamment les jeunes filles, la sensibilisation sur le « consommons local », l’encouragement à parler les langues nationales, le concours Miss Gnonnou Adokon, et la sensibilisation sur les grossesses en milieu scolaire en synergie avec d’autres Ong, diverses formations dans le domaine de l’emploi, et biens actions au profit des populations. En termes de perspectives, l’Ong entend poursuivre ses activités majeures, mobiliser le maximum de personnes, d’autorités pour accompagner ses activités. Aussi le président Fadel Kabassi souhaite-t-il l’appui technique de l’Etat pour la réussite des activités de l’Ong. Pour lui, le bilan de l’Ong Cap Equi Libre montre que ses activités ont beaucoup d’impacts sur les populations. Jeune acteur politique depuis quelques années, Fadel Kabassi n’a pas manqué d’apprécier la gouvernance du Président Patrice Talon qu’il juge positive. Au nombre des réalisations qui l’ont enchanté, il a cité entre autres, la réforme du système partisan, la création de la CRIET, l’alignement des élections, la structuration du secteur agricole, l’accès à l’eau potable à tous, le programme des cantines scolaires, et les avancées enregistrées dans le secteur énergétique. Dans le cadre de la présidentielle de 2021, il lance un appel à un sursaut patriotique à l’endroit de toutes les forces vives de la nation afin que le scrutin se déroule dans la paix.



Laurent D. KOSSOUHO