Colloque international du LASDEL: Docteur Patrick Hinnou fait le point de la conférence internationale sur les politiques publiques

Dr Patrick Hinnou chef adjoint du département de sociologie

Le département de Sociologie-Anthropologie de l’Université d’Abomey-Calavi a organisé du mercredi 13 au vendredi 15 janvier 2021, un colloque international dont le thème est intitulé «politiques publiques et construction de l’Etat national en Afrique de l’Ouest francophone». Invité dans l’émission «Actu Matin» de Canal3 Bénin, Docteur Patrick Hinnou, Chef Adjoint du département de Sociologie-Anthropologie, Sociologue politiste, expert en gouvernance démocratique et enseignant-chercheur à l’Uac a fait le point de ce colloque international. Selon ses explications, ce colloque a permis aux chercheurs venus de divers horizons d’avoir à réfléchir sur les politiques publiques et la construction d’Etat national en Afrique de l’Ouest francophone. Débattu autour de deux tables rondes dont l’une est consacrée aux politiques publiques difficultés et l’autre aux politiques publiques de développement, ce colloque s’est déroulé sur plusieurs communications articulées autour de trois axes fondamentaux. Le premier est axé autour de la politique publique, projet de société et construction de l’Etat ; le deuxième axe autour de laquelle un certain nombre d’ateliers a été organisés, est l’action publique, bien public, service public et le troisième axe a permis de voir les questions liées aux migrations, le brasage intercommunautaire et la construction de l’Etat. «L’occasion a été donnée aux chercheurs de réfléchir sur l’avenir des Etats, le processus de construction de l’Etat qui reste un processus encore inachevé», a laissé entendre Docteur Patrick Hinnou, Chef Adjoint du département de Sociologie-Anthropologie. A l’en croire, les contributions des participants ont permis d’avoir un horizon assez visible. Car, selon lui les élections constituent un passage obligatoire qui permet de voir l’image entre les projets de société et les politiques publiques. Aussi de savoir comment les candidats pourraient concevoir les projets de société qui soient en adéquation avec la demande sociale des projets de société. Et une fois qu’ils sont élus, de pouvoir transformer les projets de société en politique publique qui deviendront plus tard, l’action publique.

Edwige TOTIN