Gestion des cas de Covid-19 aux postes frontières: L’OIM-Bénin forme plusieurs cadres de la DEI sur les POS

Photo de famille après l’ouverture de la formation sur les POS

Après avoir élaboré les procédures opérationnelles standardisées de gestion de cas de Covid 19 aux postes d’entrée du Bénin, l’OIM-Bénin s’active pour sa mise en application. À cet effet, l’organisation internationale qui s’occupe des questions des migrations a organisé au profit des cadres de la direction de l’émigration et de l’immigration (DEI), une formation pour la maîtrise desdites procédures. Ladite formation a eu lieu les 20 et 21 janvier 2021, au Millénium Popo Beach de Grand Popo. À l’ouverture de ce rendez-vous animé par l’expert Michel KPADE, Laurelle Hounsounou, chargée de Bureau de Cotonou par intérim, a salué les responsables de la DEI qui œuvrent pour la bonne exécution du projet de Mitigation de la propagation de la Covid 19 aux postes frontières du Bénin dans le cadre duquel les POS sont élaborées. Elle a ensuite précisé que ledit projet est financé par la Norvège. «Ce projet prend en compte cinq frontières terrestres du Bénin dont deux du nord (Porta et Malanville) puis trois du sud (Sèmè Kraké, Igolo, et Hillacondji). Il a quatre composantes essentielles dont cette formation que vous suivez», a indiqué Laurelle Hounsounou qui a, ensuite, évoqué les dons en matériel de prévention et de protection contre la Covid 19 que l’OIM Bénin effectuera à l’endroit de la DEI. Ceci pour aider le gouvernement à triompher de la lutte contre cette pandémie du coronavirus. «Puisque, plus qu’une crise sanitaire, le coronavirus est aussi une crise socioéconomique sans précédent mettant sous pression chacun des pays qu’elle touche. Il convient donc de prendre toutes les mesures possibles pour lutter contre sa propagation», a ajouté la Chargée de Bureau tout en réitérant l’engagement de sa structure de poursuivre avec le gouvernement du Bénin les efforts de préparation et de riposte contre la Covid 19 qui sévit depuis décembre 2019. «Les programmes de réponse gouvernementaux et privés ont chacun tenu compte des infrastructures clés auxquelles les citoyens béninois sont exposés dans leur quotidien à la maladie», s’est réjoui le Représentant le directeur de l’émigration et de l’immigration, le commissaire principal de Police, Enold Coudoro, chef service des frontières avant de féliciter l’effort constant de l’OIM Bénin qui a conçu et exécute le projet de mitigation de la propagation de la Covid 19 aux postes frontières du Bénin. «Ces procédures opérationnelles standardisées sur lesquelles vous allez être formés représentent l’outil adéquat pour les agents en poste aux frontières terrestres sur la préparation, la coordination et le suivi des normes prévues dans un contexte de crise sanitaire à l’échelle de la Covid 19 d’où, votre participation active à cette formation est très importante», va-insister Enold Abdon Coudoro. A souligner qu’outre cette formation, il y aura la sensibilisation sur les gestes et comportements de lutte contre la maladie que l’OIM Bénin envisage organiser aussi dans le cadre du projet.

Anselme HOUENOUKPO