Retrait de fiche de parrainage pour la présidentielle du 11 avril: 141 députés et maires ont leurs formulaires, 18 élus encore attendus

Démarrée le 12 janvier 2021, l’opération de délivrance des fiches de parrainage aux élus (députés et maires) se poursuit au siège de la commission électorale nationale autonome (CENA). Pour la journée d’hier mardi 19 janvier 2021, ils étaient 13 députés et 1 maire à entrer en possession de ce précieux document qui va déterminer le nombre de candidats à la prochaine présidentielle au Bénin. Avec ces 14 élus qui se sont rendus hier à la Céna, ils sont désormais 141 députés et maires à s’offrir le précieux document. Il reste donc 18 élus sur les 159 attendus par le président Emmanuel Tiando et son équipe. Il faut préciser que pour la journée d’hier mardi, les députés Étienne Tognigban, Marcellin Ahonoukoun, Épiphane Honfo, Serge Médéwanou, Soro Yaya Worou Akibou, Léon Bokovè, Orden Alladatin, Jérémie Adomahou, Sènami Médégan Fagla, Mitondji Victor Hounsa, Thomas Yombo, Abdoulaye Razack Abiossè et Nestor Noutaï ont fait le déplacement de la Cena pour le retrait de leurs fiches de parrainage. S’agissant des maires, un seul a effectué le déplacement et a nom, William Fangbédji. L’opération prévue pour durer 19 jours prendra fin le 31 janvier prochain conformément au calendrier de la Céna.

Yannick SOMALON