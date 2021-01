Présidentielle 2021: Talon dit « Oui » à sa candidature

Le président Patrice Talon

Les prétendants à la succession de Patrice Talon peuvent déjà se préparer à le concurrencer. Le chantre de la rupture, le président Patrice Talon, sera belle et bien de la compétition électorale en avril 2021. Il l’a annoncé le vendredi 15 janvier 2021 dans la commune d’Adjohoun où il a clôturé sa tournée de reddition de compte aux populations béninoises.

« Je serai candidat pour défendre la démocratie, nos libertés et la bonne gouvernance… Rien que pour rendre durable la bonne gouvernance jusqu’à ce que cela soit un acquis pour chacun et pour tous. Je resterai dans la dynamique ». Par cette déclaration, le président Patrice Talon a dit OUI à l’appel de ses partisans qui n’ont de cesse de l’inviter à briguer un second mandant, afin de poursuivre la dynamique qu’il a mise en place durant son premier quinquennat pour le développement du Bénin. Dans la dernière commune où il a clôturé la tournée de reddition de compte qu’il a entreprise en novembre 2020 et à travers laquelle il a parcouru les 77 communes du pays, Patrice Talon a répondu à l’appel des milliers de béninois qui attendent impatiemment qu’il rempile en 2021 afin de maintenir le cap des réformes pour un Bénin de plus en plus révélé.

Désigné comme candidat à la présidentielle d’avril 2021 par les partis Moele-Bénin, le Bloc Républicain et récemment par l’Union Progressiste, Patrice Talon s’engage à poursuivie la dynamique imprimée à la gestion du pays depuis 2016. Chef d’Etat en exercice et désigné candidat par la plus part des partis politiques de la mouvance, l’on se demande les conditions dans lesquelles il compte déposer sa candidature. Sera-t-il candidat indépendant ? Portera-t-il les couleurs du Moele-Bénin, du Bloc Républicain, de l’Union Progressiste ou encore d’un autre parti ? Autant de questionnement qui taraude l’esprit des béninois épris de paix, de mieux être et qui souhaitent que la présidentielle de 2021 se passe dans le calme et la sérénité.

Ils ont dit

Joséphine, vendeuse du riz à Caboma

« Il n’a pas le choix… mais il n’a qu’à penser à nous »

« Est-ce qu’il a le choix ? Il n’a pas le choix. Il doit faire un second mandat et poursuivre les œuvres, les réformes qu’il a engagées. Moi je vends ici au bord de cette voie il y a longtemps et c’est avec la poussière, les eaux de ruissellement qu’on affronte les journées. Aujourd’hui, je suis au bord du goudron et c’est moins contraignant. Je suis totalement d’accord pour qu’il revienne, car tous ceux qui crient opposant ne peuvent pas faire mieux que lui ; tout ce qui lui reste à faire, c’est de penser davantage au social et de nous laisser vendre au bord des voies même si elles sont asphaltées. Car, moi par exemple, je n’ai pas les moyens de louer une boutique. Et si je loue une boutique, je ne peux pas vendre le riz à 150f, à 200f comme je le fais maintenant pour garder ma clientèle constituée de conducteur de Zémidjan, de petits commerçants expatriés, d’apprentis et d’élèves. Donc, feu vert à lui, mais il n’a qu’à penser à nous.

Crespin Logbètodé, Juriste, Administrateur civil

« Poursuivre donc la dynamique était plus que sûr »

« Le chef de l’état, le président Patrice talon, aux termes de sa tournée dans les 77 communes du bénin a confirmé sa candidature, ce qui n’était qu’un secret de polichinelle. En tout cas cela m’étonnerait s’il disait le contraire. D’ailleurs comme je l’avais souligné dans l’une de vos parutions en août dernier, je crois, ‘’Talon ne peut pas ne pas être candidat». A qui laisserait il la poursuite se tous ces chantiers ? Qui allait-il positionner pour continuer la dynamique ? S’il disait donc le contraire, ce serait la débandade générale dans les états-majors des partis politiques qui le soutiennent notamment UP et BR, car ce n’est pas en deux mois qu’on prépare un candidat pour briguer la magistrature suprême. Ainsi pour moi c’était la principale raison de la tournée. Il a profité pour faire le point et avoir une idée des nouvelles ambitions de la population et des prochains défis. Poursuivre donc la dynamique était plus que sûr. Trois points forts pendant ces 5 dernières années je note la réforme dans le secteur de l’électricité et l’accessibilité de nos populations à l’eau potable, la construction des infrastructures routières et autres, la réorientation de notre système éducatif vers des formations plus pratiques et professionnelles. Pour dire qu’il reste encore beaucoup à faire et connaissant l’ingéniosité de l’homme, je ne doute point des résultats qui vont suivre.»

Armel Gliti, Déclarant en douanes

« Donnons-lui un peu de temps encore »

« L’Homme est un être changeant… Nul n’est parfait et le pire encore un politicien. S’il avait demandé à faire un mandat unique, et ne tient plus à sa parole aujourd’hui, certainement que les cinq ans ne lui ont pas suffi pour atteindre ses objectifs. Bien vrai, l’Etat est une continuité, mais quand on est un visionnaire qui veut le développement de son pays, donnons-lui un peu de temps. Cherchons l’avantage de notre pays, et oublions ceux de la gauche qui nous utilisent pour servir leur existence et nourrir leur progéniture. Je n’ai jamais vu Talon de mes propres yeux et je ne suis pas l’un de ces Klébés ».

Arnaud Kinha, Web entrepreneur

« La Constitution ne lui interdit pas cela »

« Concernant la décision du Président de briguer un second mandat, je trouve que c’est normal. Quand on est à la touche, on dit tout. Et vous savez que c’est lors des campagnes électorales de la présidentielle de 2016 que le Président avait promis de faire un seul mandat. Maintenant qu’il est entré dans le jeu et qu’il voit que c’est encore possible de faire un second mandat, on ne peut pas ne pas le comprendre, parce que la Constitution ne lui interdit pas cela même s’il a prêté serment pour faire un seul mandat. Il est dans son plein droit de briguer un second mandat si les populations lui accordent leurs suffrages. Donc pour moi, nous ne pouvons plus tenir compte des propos du Président en tant que candidat à l’élection présidentielle de 2016 »

Stanislas Savy, Acteur politique

« Il n’a pas respecté sa parole »

« Dans cette vie, le respect de la parole donnée est sacré. La nature a des règles que nous ignorons. Le Président a déclaré vouloir faire qu’un seul mandat et cette parole a été donnée devant le peuple béninois, les mânes de nos ancêtres et le monde entier. Mais, il ne l’a pas respecté. J’ai seulement eu peur quand j’ai appris sa candidature à la prochaine présidentielle, car, je ne croyais pas que cela viendra d’un grand homme comme Patrice Talon ».

Serge K. Tossavi, Technicien en fabrication métallique et mécanique

« Les autres candidats n’ont aucune chance face à Talon »

« Le président Talon même sans le vote du 11 avril est déjà élu. Tous les Députés et Maires sont pour lui. Il a séduit toutes les régions du pays avec l’asphaltage et que sais-je encore. Tout candidat qui se présenterait le 11 avril face à lui perdrait ses maigres sous, même s’il a de parrainage. Je prie simplement que la paix règne dans le pays et que le social accompagne ses actions. »

Fidèle Babadjihou, Auxiliaire en pharmacie

« Il lui faut un second mandat pour achever son PAG »

« Cette décision venant de lui est une décision salutaire, car il mérite vraiment d’être là pour le second mandat. De tous les présidents, il est l’unique pour le moment qui a vraiment une vision digne du nom pour le l’évolution du pays. Il faut être aveugle et gourmand pour ne pas reconnaître ce qu’il fait pour le pays. Il lui faut un second mandat pour achever son PAG. Grâce à lui beaucoup de choses ont disparu comme les fraudes, la corruption et moi je salue ses efforts »

Hugues Somborn, Enseignant au primaire

« Il a inlassablement lutté contre la corruption »

« Moi je suis entièrement d’accord avec cette décision du Chef de l’État. Il mérite un second mandat afin d’achever ce qu’il a commencé. Il y a de cela 4 ans, je n’avais pas cru en ses potentialités, mais à voir les réalisations dans le pays telles que l’asphaltage qui a aussi permis à certains jeunes chômeurs de retrouver le sourire, il a inlassablement lutté contre la corruption. Comme ça, il mérite un second mandat ».