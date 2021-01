Assemblée générale ordinaire au Cnos-Ben: Minavoa et son bureau rendent compte de leurs activités

Le président Julien Minavoa et le SG, Fernando Hessou

Le mandat du bureau actuel du Comité national olympique et sportif béninois (Cnos-Ben) arrive à terme le 20 mars prochain. Et dans cette perspective, le bureau exécutif que préside Julien Minavoa a tenu une Assemblée générale ordinaire (assemblée générale de travails) au cours de laquelle, il a rendu compte de ses actions menées à la tête de l’institution depuis quelques années. C’était le samedi 16 janvier 2021, à l’auditorium Marius Francisco au stade Mathieu Kérékou de Cotonou, avec à la clé la validation des différents rapports. Ce qui est une satisfaction pour Julien Minavoa et son équipe. En effet, à ce rendez-vous qui précède l’Assemblée générale élective, prévue pour le 13 mars 2021, les délégués ont eu à apprécier les rapports (moral, d’activités et financier) qu’ont présenté, tour à tour, le président Minavoa et le secrétaire général du Cnos-ben, Fernando Hessou, sans oublier la trésorière générale Esther Odjo Agboton. Dans son rapport moral, le président Julien Minavoa a insisté sur le chao qu’a imposé la pandémie du coronavirus au monde sportif qui n’a pas épargné le Bénin. Ceci, bien après avoir rendu hommage à tous les acteurs du mouvement sportif qui ont perdu la vie. «2020 est l’année où le mouvement sportif à tous les niveaux, a été contraint à la mise en berne de sa nervure centrale, empêchant toute floraison et tout épanouissement perceptible. Ceci, du fait de l’éclatement d’une pandémie ravageuse, dénommée COVID 19 et dont les effets tristement célèbres mentionneront à jamais l’arrêt brutal et inattendu du cycle des Jeux olympiques depuis leur rétablissement par le Baron Pierre de COUBERTIN en 1894», a déclaré le président qui a, par la suite, félicité tout le mouvement sportif national pour sa discipline et sa patience face aux mesures restrictives prescrites par les Autorités gouvernementales dans le cadre de la riposte massive contre la COVID 19 au Bénin. «Bravo pour cette marque de respect des Institutions, et courages à tous, pour la suite», a-t-il ajouté. Au niveau des activités, malgré la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le Cnos-Ben a mené un certain nombre d’activités notamment le gala des fédérations, octroi de bourses pour soutenir les athlètes dans leurs processus de qualification pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo. «Nous n’avons pas croisé les bras. Nous nous sommes battus pour sauvegarder les bourses olympiques. Ce qui a fait qu’à ce jour, nos athlètes susceptibles de décrocher leur qualification pour les JO, continuent de se préparer à l’extérieur», a fait savoir Fernando Hessou. A ces activités, s’ajoute l’élaboration de l’Agenda sportif national (ASN) qui, selon le président Julien Minavoa, devrait être portée par le gouvernement comme axe stratégique. «L’autre paramètre indispensable au sport professionnel est la culture du marketing, qui fait du sport, un énorme champ de foire international où s’exposent les produits haut de gamme en termes de performances en compétitions», a insisté le président qui a souligné qu’«au Bénin, nous sommes bien sur la bonne trajectoire si nous nous prenons au sérieux en restant beaucoup plus attentif à notre AFI». Cela suppose qu’il faut bien plus qu’une prise de conscience individuelle par fédération pour changer véritablement la donne. «Il faut plutôt un travail solidaire entre le mouvement sportif national et le ministère en charge des sports», va préciser le président Minavoa heureux du bon déroulement de ces assises.

Anselme HOUENOUKPO