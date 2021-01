Assainissement des centres d’accueil et protection des enfants: Le gouvernement démarre le grand nettoyage

Les deux ministres dans les locaux du nouveau centre qui accueille les enfants

La Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé Méwanou et son homologue de la Justice et de la Législation, Sévérin Quenum accompagné du Procureur de la République et des agents de la Police Républicaine, ont annoncé les couleurs du grand nettoyage qui se fera désormais dans le rang des centres d’accueil et de protection des enfants non en règle. Une démarche qui a d’ores et déjà conduit à la mise sous scellé de l’orphelinat dénommé « Cité des Enfants » de la Fondation Universelle pour la Paix et le Développement (FUPD), sis à Takon, dans la commune de Sakété. C’était le mercredi 13 janvier 2020. A l’occasion, la Ministre Véronique Tognifodé a rappelé les différentes démarches menées depuis l’étape d’inspection, de la vérification jusqu’à la fermeture. Elle a rassuré que des dispositions ont été prises pour que les enfants qui étaient dans ce centre soient transférés ailleurs pour une prise en charge adéquate. Elle a annoncé que d’autres Centres sont sur la liste rouge et subiront le même sort très prochainement, car, a-t-elle précisé, « la protection de l’enfant est un secteur qui tient à cœur au Gouvernement du Président Patrice Talon ». A son tour, le Garde des Sceaux a indiqué qu’en dehors de la fermeture, les promoteurs de ces centres sont exposés à des sanctions pénales. Il a réaffirmé la détermination du Gouvernement à ne plus laisser le désordre perdurer dans ce secteur. La délégation ministérielle, avant de quitter Sakété, s’est rendue dans le CAPE qui accueille désormais les pensionnaires du centre fermé pour s’assurer de leurs meilleures conditions de vie.

Rastel DAN