Tournée de reddition de compte: Sô-Ava remercie Talon et l’invite à poursuivre les réformes

Le président Talon

C’était l’apothéose hier jeudi 14 janvier 2021 à Sô-Ava, lors de la visite du chef de l’Etat, le président Patrice Talon, dans le cadre de la seconde phase de sa tournée de reddition de compte aux populations béninoises. Accueillie dans une liesse populaire à l’embarcadère, le chef de l’Etat et sa délégation ont eu droit, sur la lagune, lors de sa traversée, à des démonstrations des piroguiers, des zangbéto dans l’eau et des groupes folchloriques, le tout dans une ambiance culturelle et festive à nul autre pareil. Ces hommes et femmes dans leurs différents rôles, ont accompagné le premier président béninois qui a rendu visite à ces populations lacustres, le long de la traversée entre l’embarcadère et les locaux de la mairie de Sô-Ava là où il a tenu la rencontre.

À l’entame de sa rencontre avec les collectivités territoriales, à savoir les élus communaux, sages et notables, têtes couronnées, autorités traditionnelles, le président Patrice Talon a remercié la population de la commune pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé. « J’ai vécu des minutes d’émotions extraordinaires (…). Ma joie est légitime parce que mes liens avec Sô-Ava datent de ma plus tendre jeunesse », dira le chef de l’Etat, le président Patrice Talon. Dans un exposé détaillé et précis, le chef de l’Etat a dans un premier temps, fait le bilan de la mise en œuvre du Programme d’Actions du gouvernement avant d’annoncer la réalisation de certains projets à Sô-Ava, dans les prochains jours. « Les travaux de la route Akassato-Sô-Ava et ceux de l’embarcadère commenceront bientôt et au même moment. L’assainissement et l’aménagement des eaux, des habitats, et des toilettes de Sô-Ava et de Ganvié seront aussi réalisés avec la solution la plus indiquée », a déclaré Patrice Talon. Selon le président, toutes les études de faisabilité des projets ont été déjà réalisées. Les financements sont également bouclés.

Mais, avant l’intervention du chef de l’Etat, l’honneur a été donné au maire de Sô-Ava, Jean Zannou de dire les mots de bienvenu au chef de l’Etat qu’il a remercié au passage pour les nombreuses actions réalisées à Sô-Ava. L’autorité communale cite l’accès à l’eau potable, les infrastructures routières, la construction d’un collège moderne, la mise en place d’une plate-forme logistique pour les barques motorisées modernes, le programme de microcrédit, l’extension du réseau électrique et bien d’autres projets. La population de Sô-Ava, à l’unanimité, a appelé le chef de l’Etat à poursuivre les actions entamées à la tête du Bénin depuis 2016.

Il est important de rappeler que le président Patrice Talon a été accueilli à l’entrée de la commune, par le maire Jean Zannou sous l’autorité du Préfet de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia, un parterre d’élus et une population véritablement en liesse.

Yannick SOMALON