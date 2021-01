Fédération béninoise d’Athlétisme: Plusieurs entraineurs en formation pour le Niveau 1 de World Athletics

Les stagiaires et les autorités après la cérémonie de lancement officiel

La fédération béninoise d’athlétisme enregistrera dans les jours à venir de nouveaux diplômés dans le rang de ses entraineurs. En effet, l’institution fédérale que préside Viérin Dégon, reconduite lors de la dernière assemblée générale de la famille d’athlétisme béninois, organise au profit de ses entraineurs, un stage de formation pour l’obtention du Niveau 1. Dénommé Formation niveau 1 de World Athletics, ce stage, la première phase du projet Dividende olympique pour l’Athlétisme (Doa) 2020-2022, se déroule depuis lundi 11 janvier 2021, au Stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Ce stage intervient trois ans après celui tenu en janvier 2018 dans la capitale béninoise. Au cours de cette session, les formateurs vont transmettre aux stagiaires les connaissances à avoir surtout en anatomie, en physiologie, sans oublier comment enseigner les apprentissages de toutes les disciplines en athlétisme dans tous les détails. Et selon le directeur du stage, Achille Aïhou, ces cours seront dispensés suivant les normes de l’IAAF. Il faut donc que les stagiaires tiennent bon afin qu’à la fin, ils sortent bien outillés et très efficaces sur le terrain. C’est d’ailleurs pour cela que Fernando Hessou, Secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois (Cnos-Ben), les a invités à suivre les cours avec beaucoup de rigueur et d’abnégation. «C’est un stage qui sera sans repos, et il faut une détermination à toute épreuve pour réussir à le suivre jusqu’à la fin. Nous souhaitons que le résultat soit à 100% à la fin du stage et nous invitons les participants à redoubler d’ardeur pour qu’à la fin, la satisfaction soit totale», a-t-il insisté. Pour sa part, le Président de la fédération, Viérin Dégon, se réjouissant de la tenue de ce stage, a rappelé l’importance que revêt cette session de formation pour le pays. Selon lui, la fédération ambitionne d’optimiser le niveau de développement de la discipline dans les régions où la pratique se fait moins sentie. C’est pour cette raison que cette formation qui constitue la première phase du projet DOA 2020-2022 pour lequel la Fédération béninoise a été retenue par World Athletics, est spécifiquement réservée à trois régions. C’est-à-dire les représentants des Ligues régionales Atacora-Donga, Mono-Couffo et Zou-Collines. «Ainsi, les communes de Boukoumbé, de Djougou, de Dassa-Zoumè, d’Abomey, de Djakotomey et de Lokossa sont celles ciblées pour fournir les 24 stagiaires dans le cadre dudit projet », a précisé le Président, Viérin Dégon avant d’inviter également les stagiaires à s’engager et à suivre avec assiduité les cours théoriques et pratiques qui exigeront d’eux une grande disponibilité physique et intellectuelle. Ce qu’a promis faire Ariane Amouro, au nom la représentante des stagiaires a rassuré les membres de la Fédération qu’ils mettront de l’engagement et de l’assiduité au cours des 11 jours de la formation. A souligner que ladite formation prendra fin le 22 janvier.

Anselme HOUENOUKPO