Concert de bienfaisance suivi d’œuvre sociale: Le Prophète BénideDieu Dossou Sognon célèbre l’amour avec des enfants démunis

Sous la présence effective du Saint-Esprit, il s’est tenu ce samedi 9 janvier 2021 à l’Eglise biblique du Saint-Esprit (EBSE), Temple de l’Excellence sis à Tanto, un géant concert de bienfaisance suivi de remise de dons aux orphelins. Il s’agit d’une initiative du Prophète BénideDieu Dossou Sognon, parrainée par l’Evêque Josué Ahounou, président-fondateur des Eglises EBSE.

Un méga concert de bienfaisance suivi de remise de dons à des personnes démunies. C’est la formule choisie par le Prophète BénideDieu Dossou Sognon, président-fondateur des Eglises Assembly of Glory Church pour témoigner son amour à des centaines d’enfants orphelins et handicapés. A la tête d’un grand ministère basé aux Etats Unis d’Amérique, ayant plusieurs branches dans plusieurs pays à travers le monde entier, l’heureux donateur BénideDieu Dossou Sognon a souligné que son ministère se repose sur deux piliers essentiels à savoir : le spirituel et le social. Ainsi, « Children of glory vision » qui est le volet social dudit ministère met l’accent sur la nécessité de redonner le sourire, l’espoir aux personnes nécessiteuses et aux enfants qui ont tout perdu. A le croire, « Children of glory vision » veut démontrer que l’amour de Dieu ne se limite pas seulement à de belles paroles, mais cet amour passe aussi par des actes concrets vis-à-vis des enfants. Après avoir remercié Dieu, le Père tout puissant pour ses nombreuses grâces, il a adressé sa profonde gratitude à son père spirituel, l’Evêque Josué Ahounou, le club pastoral et tous les partenaires à l’étranger qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce projet. Au nom de son épouse et en son nom propre, le Prophète BénideDieu Dossou Sognon a fait savoir aux enfants bénéficiaires qu’être orphelin n’est pas une fin en soi.

« Détournez-vous de la facilité et ne mettez pas votre confiance en un homme, mais en Jésus Christ. Tournez vos regards vers votre Père qui est là-haut et qui prend soin de vous chaque jour. Vos parents peuvent vous abandonner, des amis peuvent vous délaisser, mais Jésus ne vous abandonne jamais », a-t-il martelé pour les inviter à ne jamais perdre l’espoir. Cette soirée riche en chants et louanges a connu les prestations de plusieurs groupes d’enfants, de jeunes et de chantres dont Gildas Zinsou, Géraud Vainqueur de la Côte d’Ivoire, Bonaventure Amoussoulifi, les enfants du Ministère Canaan, les enfants d’Anna Teko, le centre Prends ma main, et bien d’autres qui ont égayé le public. Au terme de ces moments de grandes émotions, un dîner à été offert aux enfants, puis une dizaine d’orphelinats ont reçu des vivres des mains du donateur, le Prophète BénideDieu Dossou Sognon, président-fondateur des Eglises Assembly of Glory Church qui compte organiser d’autres actions au profit des couches vénérables au Bénin et dans d’autres nations.

Ils ont dit …

Prophète BénideDieu Dossou Sognon, Donateur: « …Dans mon enfance j’ai traversé des moments difficiles »

« Moi-même je suis un orphelin de père et dans mon enfance j’ai traversé des moments difficiles. Et depuis que Dieu m’a accordé la grâce d’être à la position que j’occupe, j’ai compris qu’il était important de penser à ceux qui vivent et que j’ai connus dans le passé et de pouvoir les aider. En Côte d’Ivoire, au début de mon ministère, j’ai beaucoup œuvré avec les enfants surtout avec le Centre international d’évangélisation de Côte d’Ivoire. Et depuis ce jour, l’amour des enfants a commencé à naître dans ma vie. C’est ainsi que notre ministère a un département qui s’occupe spécialement des orphelins, des personnes handicapées, et celles qui ont d’autres difficultés. Ça fait plus de 18 ans que nous faisons ce travail. Nous sommes déjà allés dans plusieurs pays, et c’est ma première fois d’organiser ce programme au Bénin ».

Evêque Josué Ahounou, Parrain: «…Réjouir le cœur des orphelins et personnes handicapées. »

« Nous venons de faire la fête du nouvel an, mais beaucoup d’orphelins et d’enfants handicapés n’ont pas eu l’opportunité de fêter peut-être faute de moyens. Nous avons alors pensé qu’il serait très important de penser aussi à ces personnes, de leur apporter quelque chose qui leur permettra de se réjouir. Aller vers eux, je pense que c’est la volonté de Dieu. Nous nous sommes dit que si nous devons faire le tour des orphelinats, nous risquons de faire plusieurs jours. C’est pourquoi nous avons pris la résolution de faire convoyer à cet endroit, tous ensembles et faire la fête avec eux. Donc ce concert a plusieurs sens. Premièrement, réjouir le cœur des orphelins et personnes handicapées. Deuxième chose, leur apporter la nourriture et faire la fête avec eux en mangeant avec eux, et leur offrir des vivres afin qu’ils continuent la fête dans leurs centres. »

Laurent D. KOSSOUHO