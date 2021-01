Célébration de la fête du 10 janvier à Abomey Calavi: Talon salue les valeurs prônées par les religions traditionnelles ancestrales

C’est à travers sa page Facebook que le Chef de l’Etat Patrice Talon a souhaité une bonne fête à ses compatriotes à l’occasion de la fête du Vodun, célébrée hier 10 janvier. Ledit message a été accompagné d’une vingtaine d’images regroupant la majorité du patrimoine culturel et cultuel du pays.

Lire l’intégralité de son massage

«Amour, harmonie, respect de la vie et bien-être de l’homme, voilà quelques-unes des valeurs fondamentales prônées par nos religions traditionnelles ancestrales dans leur essence. Tout cela constitue une raison primordiale de les célébrer et de continuer à les révéler davantage au monde.

En ce 10 janvier 2021, je souhaite une bonne fête des religions endogènes à toutes et à tous ».