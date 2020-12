Présidentielle de 2021: La CENA présente le calendrier électoral

Les responsables de la CENA lors de la séance

Face aux représentants des institutions de la République ce mardi 29 décembre 2021 à Azalai Hotel de Cotonou, la Commission nationale électorale autonome (Cena), a présenté le calendrier électoral dans le cadre de l’élection présidentielle d’avril 2021. L’objectif de cette séance est d’harmoniser les points de vue afin que tout se passe dans les règles de l’art pour une présidentielle apaisée. En effet, Selon ce calendrier, les activités de l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin vont se dérouler du 11 janvier 2021 au 23 mai 2021. Ainsi, les candidats peuvent dès le 12 janvier, consulter la liste des pièces à fournir. La Cena a également prévu dans le cadre de cette élection, une série de rencontres avec les différentes parties prenantes à savoir, les membres de la société civile, les forces de sécurité, les médias, les confessions religieuses, le Cos-Lépi, les partis politiques, les autorités locales et les partenaires techniques et financiers.

Selon le même calendrier, l’institution présidée par Emmanuel Tiando va procéder au lancement de la réception des déclarations de candidatures dès le 1er février 2021. La publication de la liste des déclarations de candidatures se fera le 22 février puis la campagne électorale quant à elle, va démarrer du 26 mars au 9 mai 2021, soit une durée de 15 jours. Ce qui donnera place au premier tour de la présidentielle ayant lieu le dimanche 11 avril et le deuxième prévu pour le dimanche 9 mai 2021. Mais avant le second tour, le calendrier établi par la Cena prévoit la proclamation et publication des résultats provisoires du premier tour entre le 13 et le 15 avril 2021. Pour dire que le timing est désormais connu et que la présidentielle de 2021 ne sera plus question d’organisation mais plutôt de temps.

Yannick SOMALON