Quelques images du déroulement du camp de basket-ball

L’édition 2020 du camp «Phoenix Basket» organisé, sous le haut patronage du Fond National pour le Développement des activités de jeunesse de Sports et de Loisirs, par l’Association Phoenix au centre Saint Charbel à Akpakpa, a pris fin le mardi 29 décembre 2020. Ayant regroupé plusieurs enfants pendant deux jours, ce camp a été l’occasion pour les participants de découvrir les fondamentaux de la pratique du basket-ball. A la clôture de cet instant découverte riche en enseignement, le président de la fédération béninoise de basket-ball, Ismahinl Onifadé, qui a tenu à suivre l’évènement a salué l’initiative. Il a profité pour dire sa satisfaction sur le déroulement de ce camp. «Je peux dire que je suis un président comblé, heureux de savoir que les activités reprennent sur les terrains de basket-ball chez nous. Je suis heureux de me retrouver au milieu de ces petits enfants à qui les organisateurs que je félicite déjà essayent d’inculquer l’amour et la pratique du basket-ball», a déclaré le président Onifadé. Eric Domingo, du comité d’organisation a pour sa part remercié les parents pour avoir accepté laisser leurs enfants prendre part à ce camp. De plus, Eric Domingo a salué la clairvoyance du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sports et de loisirs en permettant aux associations dont la sienne de bénéficier du soutien pour tenir ces genres d’activités qui participent à la préparation de la relève. Présente également pour suivre le déroulement de cette activité, Marlène Aniambossou, l’ancienne joueuse d’Energie Bbc venue de Utah (États Unis) a laissé entendre que c’est une bonne opportunité pour les enfants. A cet effet, elle encourage le comité d’organisation à le poursuivre pour donner encore plus l’envie à d’autres enfants afin que le Bénin puisse compter dans les années à venir des joueurs digne pour le révéler au monde à travers cette discipline.

A souligner que le comité d’organisation a, outre les attestations de participation, distingué les enfants qui se sont bien illustrés lors de ce camp.

Anselme HOUENOUKPO