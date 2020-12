Renouvellement du Bureau exécutif fédéral de Nonvitcha: Norbert Kassa réélu pour le rassemblement et la solidarité des communautés Xwla et Xwéla

Les membres du nouveau bureau exécutif fédéral

Le 8è congrès ordinaire de l’Association Nonvitcha s’est tenu le week-end à son siège à Grand-Popo. Une rencontre qui a débouché sur l’élection d’un nouveau bureau de 27 membres avec à sa tête, Norbert Kassa.

Conformément aux dispositions de l’article 14 des statuts de l’Association Novitcha qui stipule : « le Congrès tient ses assises ordinaires tous les cinq ans », les filles et fils Xwla et Xwéla ont tenu leur 8è congrès le week-end dernier à cinq mois du centenaire de l’Association créée en 1921. Les activités se sont déroulées autour du thème du centenaire qui est : « Maintenons la flamme de Nonvitcha toujours allumée ». Pendant deux jours de travaux, les 150 participants venus des sections du Bénin et de la diaspora ont passé au peigne fin les documents soumis à leur appréciation. Il s’agit entre autres du rapport d’activités du bureau du Conseil Fédéral, le rapport moral du Président du Bureau Exécutif Fédéral, le rapport d’activités du BEF, le rapport financier du BEF et celui des commissaires aux comptes. Les participants ont également procédé au toilettage des documents fondamentaux de l’Association puis au renouvellement des instances dirigeantes de Nonvitcha. Cinq discours ont marqué la cérémonie d’ouverture de ce 8è congrès. Du président du comité préparatoire, Michel Agboessi au représentant du Préfet du département du Mono, Arnaud Agon en passant par le Maire, Jocelyn Ayicoué Ahyi, le représentant du coordonnateur de Wémèxwé, Jean Damascène Fagnihoun et du président du Bureau Exécutif Fédéral, Norbert Kassa, ils ont tous rendu un hommage mérité aux pères fondateurs, le trio Adolphe Nassounou-Akpah, Siméon Abalo Loko et Augustin Kokou Azango pour avoir eu depuis un siècle cette vision légendaire de promotion des valeurs de fraternité d’amour et de solidarité au sein des communautés Xwla et Xwéla. Dans son allocution, le Maire Jocelyn Ayicoué Ahyi a rappelé que Nonvitcha, au-delà d’une fête de fraternité agissante, est un label en matière d’activité touristique que les communautés Xwla, Xwéla et assimilées ont l’obligation de repenser afin de lui donner tous ses attributs au développement de la commune de Grand-Popo. A cet effet, il rêve une fête Nonvitcha plus grande, plus rassembleur, et plus attrayante. Les travaux du congrès ont été conduits par Me Robert Dossou qui a été élu président d’honneur par le congrès. A l’issue des travaux, un bureau de 27 membres a été élu avec la réélection de Norbert Kassa pour continuer les œuvres de dynamisation de la fraternité et les liens de solidarité ainsi qu’à la poursuite des œuvres sociales au profit des communautés Xwla, Xwela et assimilées. Le président réélu a placé son mandant sous le double sceau du rassemblement et de la solidarité. Dans son discours, il a annoncé les grandes orientations, ainsi que les secteurs prioritaires à prendre en compte pour les actions à mener et les activités à réaliser pour les cinq années à venir. Il s’agit de la poursuite de la dynamisation du fonctionnement des instances de base de l’Association, le resserrement de l’assistance fraternelle entre les frères Xwla et Xwela du Bénin et de la diaspora, le développement d’une franche collaboration entre le BEF et les structures politico-administratives de grand-Popo de Comé et de Sèmè-Podji, le rayonnement et la promotion des cultures des deux communautés, le renforcement de contribution de l’Association au développement des communautés avec la poursuite des projets d’actions sociales dans les secteurs de l’éducation de la santé et des affaires sociales. Le Président a également saisi l’occasion pour rappeler aux membres du BEF le prochain défi qui est celui de la réussite de la célébration du centenaire de Nonvitcha en mai 2021 dont le thème est : « Maintenons la Flamme de Nonvitcha toujours allumée ».

Des réalisations de Nonvitcha

L’Association Nonvitcha n’est pas que festive comme le pensent certaines personnes. En effet, elle est un creuset culturel, cultuel et de développement, qui réalise plusieurs œuvres sociales au profit des communautés Xwla et Xwéla. L’on note entre autres la promotion des activés culturelles (collecte de 14 panégyriques), l’équipement en tables bancs des CEG et écoles primaires dans les communes de Grand-Popo et de Sèmè-Podji, la création au sein du CEG de Grand-Popo d’une salle informatique équipée en matériels informatiques, avec le concours de l’Association Espoir Durable de France, le don de deux ordinateurs portatifs aux deux meilleurs candidats au baccalauréat de l’année scolaire 2017-2018, l’octroi de bourses d’études Nouvitcha aux étudiants de Grand-Popo, la dotation des centres de santé de Grand-Popo, d’Avlo, d’Akodeha et de Sèmè-Podji en divers matériels et équipements médicaux, le don d’une table de réanimation du nouveau-né au centre de santé de Grand-Popo avec le concours financier de la Fondation Etisalat (Moov Bénin), la construction de 04 hangars de 08 places dans les marchés d’Onkuihoué et de Gbéhoué dans la commune de Grand-Popo, dans le marché d’Akodeha dans la commune de Comé et dans le marché d’Agblangandan dans la commune de Sèmè-Podji, le don de gilets de sauvetage aux pêcheurs de Grand-Popo et de Sèmè-Podji offerts par MTN. Par ailleurs, l’Association Nonvitcha a élaboré plusieurs dossiers de projets soumis au financement de certaines fondations et structures de la place, dont la réalisation d’un documentaire de 52 minutes sur l’histoire de Nonvitcha, la construction d’embarcadère et de débarcadère à Oukuihoué et à Avlo-Houta, l’aménagement de la place du centenaire, la construction du Musée du centenaire sans oublier les actions de plaidoyers menées auprès des administrations publiques qui ont abouti notamment à la réalisation de la voie de contournement de Grand-Popo et d’aménagement de certaines voies dans l’arrondissement d’Akodeha.

Laurent D. KOSSOUHO