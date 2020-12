Tournoi Ligue des Talents: As Cotonou grand vainqueur de la 3e édition

Les joueurs de As Cotonou recevant le trophée

La 3e édition du tournoi Ligue des Talents (LDT) a pris fin le vendredi 18 décembre 2020, au stade René Pleven de Cotonou. Ceci, à travers la finale remportée par As Cotonou devant Sitatunga (1-0). En effet, l’équipe de Cotonou, As Cotonou, intouchable depuis le début de cette compétition soutenue par le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse et de loisirs (Fndajsl), a su maîtriser les ardeurs des jeunes de Calavi. Et après 32 minutes de jeu où, les deux formations se sont livrées à un corps à corps de champions, c’est Loth Wanvou (meilleur buteur du tournoi), attaquant de As Cotonou qui a profité d’un service impeccable de son capitaine, Nassirou Adamou pour donner l’avance à sa formation. Sa 5e réalisation. 1-0 et puis rien d’autre. Puisque malgré la détermination des joueurs de As Cotonou pour se mettre à l’abri et la volonté des jeunes de Sitatunga pour revenir au score, les fonds des filets des deux gardiens n’ont plus été trouvés. Ainsi, As Cotonou enlève le trophée et boucle l’année 2020 avec un sacre. Ce qui fait la joie du président de ce club, Imorou Bouraima. Il faut souligner que CEFES a dicté sa loi à Génération FC en match de classement pour prendre la 3e place. 2-0 est le score qui a sanctionné cette rencontre. Pour le comité d’organisation tout est bien qui finit bien. «Bravo à l’équipe gagnante, As Cotonou. Bravo à toutes les autres équipes participantes», a d’abord déclaré le président du comité d’organisation, Boris Akan avant de remercier tous les partenaires sans oublier le Fndajsl dont le soutien a été très déterminant dans la tenue effective du tournoi cette année.

Anselme HOUENOUKPO