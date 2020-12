JO Tokyo 2020/Appui aux athlètes béninois: Le Cnos-Ben joint l’acte à la parole

Le président Julien Minavoa remettant un chèque au président de la fédération béninoise d’athlétisme

Le Comité national olympique et sportif béninois (Cnos-Ben) a procédé à la remise des fonds aux différents athlètes retenus pour le programme de préparation des Jeux olympiques de Tokyo de 2020 qui se déroulera en 2021. C’était le jeudi 17 décembre au siège de l’institution sis à Cotonou. Et comme on pouvait s’y attendre, c’est le président Julien Minavoa en personne qui a présidé cette cérémonie au cours de laquelle 24 000 dollars soit plus de 13 000 000 de francs CFA ont été mis à la disposition de 11 athlètes Béninois disposant du potentiel requis pour décrocher leur qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Ce geste du Cnos Ben est soutien de spécial olympisme accordé au Bénin pour accompagner ses ambassadeurs. Ainsi, le rameur béninois Privel Hinkati, déjà qualifié pour les Jeux de Tokyo 2020 a reçu 4000 dollars US. «Le but visé est de l’aider à se préparer pour mieux faire au Japon», a fait savoir le président Julien Minavoa. Le reste de ce don de l’Acnoa soit 20.000 dollars est mis à la disposition de certains athlètes qui sont sur la liste susceptible de se qualifier pour les Jeux olympique de Tokyo 2020. Il s’agit notamment de Noëlie Yarigo, Odile Ahouanwanou, Roméo N’tia de l’athlétisme, Nafissath Radji, Jefferson Kpanou de la Natation, Océane Ganiero du Karaté, Baki Tchani de la Lutte, Celtus Dossou Yovo du Judo, Georges Agonkouin du Roller Sports et Henry Lontchédji de la Boxe qui ont reçu une somme de 2000 dollars chacun en guise d’accompagnement dans la préparation pour l’atteinte de l’objectif. Outre cela, l’institution a également remis près de 1 400 000f cfa à deux autres athlètes à savoir Rawdath Demba Diallo de l’équipe nationale de Roller Sports qui elle a bénéficié une aide financière de la Solidarité olympique destinée à rembourser totalement des frais médicaux engagés par ses parents suite à sa blessure et Pascaline Vitou de l’équipe nationale de Badminton qui, elle, a bénéficié du fruit du Projet d’assurance responsabilité civile sportive au profit des sportifs béninois lancé par le Cnos-Ben.

Anselme HOUENOUKPO