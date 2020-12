Aveux des mises en cause dans l’annulation du concours de recrutement des auditeurs de justice: La justice éclaboussée, Nécessité de sanctionner

Président Patrice Talon

L’on en sait un peu plus sur les principaux commanditaires de la fraude ayant conduit à l’annulation du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice. En effet, après l’arrestation des deux dames surprises en pleine tricherie au cours de l’épreuve de procédure pénale, le samedi 12 décembre dernier, le parquet de Cotonou s’est saisi du dossier pour faire la lumière sur cette affaire. Cet engagement a permis à la Brigade économique et financière d’interpeller et placer en garde à vue les mises en cause et de poursuivre les investigations pour mettre aux arrêts leurs complices. Une stratégie qui a permis aux langues de se délier. De sources concordantes, les premières auditions révèlent déjà que les mises en causes seraient des parents proches aux organisateurs dudit concours, qui sont des cadres du ministère de la justice. Lesquels organisateurs n’ont ménagé aucun effort pour permettre aux mises en cause d’avoir une longueur d’avance sur les autres candidats au concours de recrutement des auditeurs de justice. A l’allure où vont les investigations, cette affaire de fraude pourrait faire tomber des têtes dans le rang des cadres du ministère de la justice ou même des acteurs judiciaires. Wait and see…

Rastel DAN