Revue annuelle CPD 2029-2023: Le PNUD amorce de nouvelles perspectives pour l’atteinte des objectifs fixés

Vue partielle des participants aux travaux

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de coopération entre le Bénin et le Programme des Nations-Unies pour le Développement 2019-2023 (CPD), il est convenu l’organisation de revues périodiques afin d’apprécier les progrès réalisés et donner les orientations nécessaires pour l’atteinte des objectifs fixés. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les travaux de la revue annuelle 2020 dudit Programme qui ont réuni à Cotonou, le mardi 15 décembre dernier, les acteurs des comités de pilotage des portefeuilles contenus dans le CPD.

Composé de deux portefeuilles à savoir : croissance économique inclusive, forte et durable puis démocratie, état de droit et bonne gouvernance, le Programme-Pays court plusieurs interventions dans divers domaines notamment : l’emploi, l’agro-business, l’entrepreneuriat, le changement climatique, la gestion durable des ressources naturelles et énergétiques, le cadre de vie et les risques de catastrophe, la réforme administrative, la gouvernance économique à démocratie, les droits de l’homme et la justice. Son exécution par le Pnud nécessite un mécanisme de suivi-évaluation qui intègre des rencontres semestrielles puis annuelles pour apprécier les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan de travail annuel des deux portefeuilles et plus globalement le progrès vers l’atteinte des cibles fixés pour le cycle. « Les revues constituent un cadre de réédition des comptes vis-à-vis de nos partenaires. C’est aussi un moment important de dialogue et de concertation pour tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre des projets et programmes qui concourent à la réalisation du programme-pays (CPD) 2019-2023 », a indiqué dans son intervention, le Représentant résident du PNUD au Bénin, Abchir Mohamed. Selon ses explications, la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, n’a pas émoussé les engagements du Pnud dans l’exécution du Plan de travail annuel 2020 du CPD. Il est réalisé au niveau physique à 92% contre un taux d’exécution financière de 91% à la date du 13 Décembre 2020. Le coût financier des projets du portefeuille 1, croissance inclusive et durable, est de 7 831 112 US$ et celui du portefeuille 2 Gouvernance et état de droit, est de 6 130 989 US$. Ce qui traduit l’engagement du PNUD à œuvrer pour l’atteinte des objectifs de développement retenus de concert avec le gouvernement. En procédant à l’ouverture des travaux de ladite revue, le Directeur de cabinet du Ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement, Alastère Alissato, a reconnu l’importance de ces deux portefeuilles dont les axes cadrent avec le Programme d’action du gouvernement. Il a reconnu et félicité le PNUD qui a su imprimer plus de rigueur dans la conduite des projets de développement et convié les participants à saisir l’occasion de la revue pour mieux s’appliquer dans l’atteinte des objectifs fixés. « Les revues permettront de remettre chaque acteur en face de ses responsabilités, d’identifier les forces et faiblesses des actions entreprises, d’apprécier les leçons apprises ainsi que les bonnes pratiques à capitaliser. Dans une démarche d’écoute et d’apprentissage, il s’agit de relever les défis et d’identifier les réussites à saluer », a-t-il conclu. Il faut mentionner que les membres des comités de pilotage des deux portefeuilles ont, au cours de ces travaux, apprécié les résultats obtenus au cours de l’année 2020, apprécier les logiques d’intervention des projets pour l’année 2021 et donner des orientations ainsi que les niveaux de mise en œuvre des recommandations formulées au cours des revues semestrielles des portefeuilles. Grâce à la mise en œuvre de ces deux portefeuilles du CPD, la population du Bénin en particulier ses éléments les plus vulnérables sera d’ici 2023, plus résiliente et jouira d’une meilleure qualité de vie grâce à l’accès à un travail décent, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et aux énergies propres et grâce à la gestion durable des ressources naturelles, des effets négatifs des changements climatiques, des crises et des catastrophes. Aussi, elle aura un accès aux conditions d’égalité et sans exclusive à des institutions responsables, transparentes et efficaces et à une administration publique moderne, à tous les niveaux, dans un climat de paix et de sécurité, notamment pour ce qui est de l’accès à une justice respectueuse des droits de l’homme.

Rastel DAN