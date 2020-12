Festival Kaléta 2.0: Nadiath Taïrou lance la 3è édition ce jeudi 17 décembre à Africa Land

La promotrice Nadiath Tairou au milieu

Initié par l’Association Gan Si Sé, le festival Kaléta 2.0 qui est à sa troisième édition sera meublé d’innovations. En effet, sa promotrice Nadiath Ekou Ndayo Taïrou et ses collaborateurs ont réfléchi pour intégrer les masques kaléta dans la dynamique de la modernité. Ce faisant, ils apportent une graine d’innovation à ce patrimoine immatériel en voie de disparition tout en gardant son originalité. Et les plus grandes innovations de cette édition qui va se dérouler du 17 au 19 décembre 2020 au Parc Africa Land, c’est la création des masques kaléta 2.0 confectionnés au Bénin et qui sont à l’image des Béninois et des Africains, le bal Masqué 2.0, des ateliers de fabrication des masques Kaléta 2.0 et des danses traditionnelles et urbaines en milieu scolaire, l’intégration des bourians, le numéro de percussion et DJ et bien d’autres. Plusieurs activités sont prévues au cours de ce festival à savoir : une compétition des troupes de danses et de Kaléta provenant de plusieurs arrondissements de Cotonou, des ateliers de formation au profit des apprenants de plusieurs établissements, des prestations artistiques et folkloriques avec divers artistes et groupes d’artistes dont Norberka, Fifa la Lune, Gopal Das, etc, et une sortie touristique. Kaléta 2.0 est une plateforme qui regroupe toutes sortes d’artistes à savoir des musiciens, danseurs traditionnels et urbains, des grapheurs, des plasticiens. En conférence de presse ce lundi 14 décembre à Africa Sound City, la promotrice du festival Kaléta 2.0, Nadiath Ekou Ndayo Taïrou a rassuré qu’à l’occasion du déroulement des activités de cette édition, les gestes barrières seront respectées, mais le public a aussi la possibilité de suivre le festival en live via la page Facebook Kaléta 2.0. Quant à l’Association culturelle Gan Si Sé, elle a pour mission de contribuer efficacement au développement de la culture, du tourisme et du showbiz béninois, par les outils culturels et socio-éducatifs en impliquant les acteurs dans la conception, la conduite des projets et programmes adéquats, en favorisant l’émergence des économies culturelles au plan local, national et international. Créée en 2007, l’Association Gan Si Sé est actuellement présidée par Nadiath Ekou Ndayo Taïrou.

Laurent D. Kossouho