Entretien avec le maire Ouindeyama Taté: «Nous rêvons grand pour Natitingou»

Installé à la tête de Natitingou à la suite des dernières élections communales et municipales de juin 2020, le maire Ouindeyama Taté et le conseil communal multiplient les actions nécessaires pour un meilleur développement de la commune. Si les derniers cas d’insécurité ont quelque peu ébranlé l’autorité locale et sa population, elle dit rêver grand pour la ville et en appelle à la collaboration de tous ses fils.

L’Evénement Précis : Depuis un certain temps, il y a des problèmes d’insécurité dans votre ville Natitingou. De quoi s’agit-il réellement ?

Ouindeyama Taté : Il y a de cela plus d’un mois que Natitingou a vécu un moment très difficile et inhabituel. L’insécurité s’était installée ici. Nous avons eu des pertes en vies humaines, malheureusement. Tout a commencé par une découverte macabre dans un quartier de la ville. Il s’agissait des cadavres d’un vieux d’environ 70 ans, de son épouse la soixantainetaine et d’une petite fille de quatre ans, tous massacrés dans une nuit par un inconnu. Moi-même j’y étais. Suite à cela, une semaine après, ce sont des cas de braquage où des individus mal intentionnés, c’est à dire des malfrats qui suscitent des services de conducteurs taxi moto, soit en cours de chemin ou à destination, soit c’est un pistolet ou des poignards qu’ils actionnent sur ces conducteurs pour leur arracher leur moto. Trois personnes ont perdu la vie en espace de trois semaines. Ceci a mis la psychose au sein de la population. Mais nous ne sommes pas restés les bras croisés. Présentement, tout est rentré dans l’ordre. J’espère qu’avec l’intervention des forces spéciales de sécurité et le renfort de 6ème BIA, tout est redevenu calme. Ils sont venus donner un coup de main aux agents de police qui sont en nombre très insuffisant sur le terrain. L’accalmie est en train de s’installer. Nous souhaitons qu’elle aille loin et soit définitive.

Comment faire pour mieux sécuriser la ville.

Nous voulons qu’il y ait deux commissariats de police d’arrondissement en plus du seul commissariat central actuel pour l’agglomération urbaine. De plus au moins deux commissariats de police d’arrondissements ruraux. En tout cas, les autorités gouvernementales nous ont promis de mettre bientôt en service au moins trois commissariats d’arrondissement. Ce qui nous donne assez d’espoir pour mieux combattre l’insécurité par ici.

Je demande à la population de ne pas paniquer. Nous avons un état responsable qui veille à tout. J’appelle la population à mieux collaborer avec la police et ceci de façon permanente.

Cela fait plus de cinq mois que vous êtes à la tête de Natitingou. Qu’est qu’on peut déjà retenir de ce que vous avez pu faire à ce jour?

Nous avons d’abord pris contact avec toutes les différentes couches sociales, tour à tour. Aucun secteur n’a été négligé pour dire que nous voulons travailler dans telle mesure. Qu’il s’agisse du secteur marchand, des conducteurs de taxi moto, les transporteurs interurbains, les sabliers, les gros porteurs, nous les avons tous parcouru. Nous n’avons pas négligé les secteurs vitaux comme l’eau potable. Vous allez constater aujourd’hui dans la ville que la Soneb s’est mieux activée pour assurer l’eau à un grand nombre. Par rapport au taux de délestage, nous avons rencontré le directeur régional de la Sbee. Il en a été de même au niveau des réseaux de communication. Mais notre plus grande ambition actuelle, c’est de renflouer les caisses de la commune d’abord, parce que sans mettre un accent sur les ressources propres, nous n’allons pas tout le temps attendre des aides extérieures, le Fonds Fadec. Il faut aussi dire que le gouvernement actuel fait beaucoup pour Natitingou. Nous aurons bientôt un grand marché moderne régional. A chaque fois, pour voir l’évolution du chantier. Il y a aussi les différentes voies qui sont asphaltées. Nous saluons la volonté du Président Talon de prendre en compte toutes les rues de Natitingou, parce qu’il a promis que Natitingou sera à toutes les phases de l’asphaltage. Les routes inter-communes aussi.

Quels sont les problèmes qui se posent aujourd’hui avec acuité à Natitingou ?

Comme je l’ai déjà dit, nous avons le problème de l’eau potable. Ensuite, il y a l’éclairage public et aussi l’insécurité.

D’aucuns estiment que la vie est un peu chère à Natitingou ?

C’est vrai. C’est une réalité et je ne peux pas la nier. Vous voyez d’abord, c’est une région de montagne. Et les populations se sont plus jetées sur les sites d’orpaillage. Il faut donc aller jusqu’au niveau des 2KP pour se procurer en céréales.

Est-ce que par rapport à l’or, les gens trouvent leur compte ?

Oui sans doute. Ils trouvent leur compte, sinon, ils auraient abandonné cette activité.

Est-ce que la mairie perçoit-t-elle des taxes sur le site, étant entendu qu’elle se plaint, alors qu’elle a de l’or sous son sol ?

Voilà ce qui est triste ici. Nous avons inséré une taxe sur le site, mais le service des mines ne nous a pas permis d’en jouir sous prétexte que l’activité qui s’y mène est illégale, alors qu’il s’agit des taxes légales pour lesquelles, la tutelle nous a autorisé. Sur ces sites, l’État ne bénéficie à ce jour de rien ainsi que la mairie. Ce sont plutôt des individus qui se sucrent.

Ici à Natitingou il y a combien de sites d’orpaillage ?

Il y a au moins quatre sites où les gens font de l’exploitation artisanale, mais ne payent pratiquement rien ni à l’Etat, ni à la mairie. Or si on pouvait y installer de grosses usines d’exploitation, on gagnerait mieux. Ailleurs, les gens vont jusqu’à 100 m de profondeur, or ici, ceux qui s’y essaient de façon artisanale ne dépassent pas 15m.

Mais malgré cela, on devrait nous laisser y percevoir des taxes. J’ai récemment reçu en audience le Directeur général des mines qui m’a dit de produire un rapport. On verra bien.

Quelle est votre plus grosse ambition pour Natitingou ?

Ma plus grande ambition est de réussir à classer Natitingou, après les trois grandes communes qui sont, Cotonou, Porto-Novo, Parakou, parmi les communes secondaires. Je souhaite vivement que Natitingou devienne une commune phare au Bénin. Je réitère à ceux qui m’ont fait confiance mes remerciements et je les rassure de ma disponibilité. Je demande aux populations de compter sur le staff dirigeant qui est mis en place pour la gestion de notre commune. Nous rêvons beaucoup pour Natitingou et c’est grâce à la participation de tous les fils de la commune que nous parviendrons à concrétiser ce rêve.

Propos recueillis par Christian TCHANOU