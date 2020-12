Au lendemain de son périple national: Patrice Talon en France

Le Président Patrice Talon

Partir de Cotonou dans la matinée de lundi 14 décembre pour assister à l’investiture de son homologue de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, le président Béninois Patrice Talon a continué sur la France d’Emmanuel Macron. Aucun communiqué officiel du Palais de la Marina ne fait cas de ce voyage comme étant une visite de travail ou autre. Ce qui amène à supputer dans tous les sens quand on sait que le président Patrice Talon a fini samedi dernier seulement une tournée nationale au cours de laquelle il a parcouru une soixantaine des communes du pays. On estime alors que l’homme du 06 avril 2016 a fait un détour en France soit pour prendre langue avec les autorités françaises sur certains sujets engageant la vie de la République ou pour faire un check-up après son périple de reddition de compte. Il est aussi possible que ce voyage soit pour lui l’occasion de rendre compte de sa gestion à la diaspora qui a énormément contribué à son élection. Tout compte fait, son absence du territoire national est la cause principale de la non tenu du conseil des ministres de ce mercredi 16 décembre 2020. Des sources proches de la présidence estiment que le chef de l’Etat, le président Patrice Talon pourra regagner Cotonou en fin de semaine.

Yannick SOMALON