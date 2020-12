20è anniversaire de «Chandelier de la Paix»: Maître Bobos tient sa conférence annuelle le 20 décembre 2020

Sylvain Adoho dit Maître Bobos

A l’occasion de la célébration des 20 ans d’existence de l’ONG Chandelier de la Paix qu’il dirige, Sylvain Adoho dit Maître Bobos a concocté une série d’activités qu’il a dévoilées au cours d’une conférence de presse. C’était le samedi 12 décembre dernier au siège de l’ONG à Cotonou.

Créée pour répondre aux besoins des Béninois et des Africains, l’ONG « Chandelier de la Paix » de Sylvain Adoho dit Maître Bobos fête ses 20 ans d’existence cette année. Pour ne pas laisser passer cet anniversaire sous silence, il a décidé d’organiser plusieurs activités en vue de faire connaître davantage à travers le monde entier, l’ONG « Chandelier de la Paix » qui est une école universelle qui regroupe et enseigne tous les savoirs. Ainsi, les Africains et le reste du monde vont mieux profiter des différentes activités de l’Organisation. Pour ce faire, des journées portes ouvertes sont organisées à partir de ce lundi 14 décembre afin de permettre à toutes les congrégations religieuses sans distinction de visiter les locaux de l’ONG et de s’informer davantage sur les activités qu’elle mène. En outre, cette célébration qui a déjà commencé le vendredi dernier par des émissions radiophoniques, sera surtout marquée par la conférence annuelle qui sera présentée par Maître Bobos le dimanche 20 décembre 2020 à Cotonou sous le thème : « 2021 année de mon affirmation et de ma liberté totale ». L’objectif de cette activité est de permettre aux participants de s’épanouir de l’intérieur vers l’extérieur et tout savoir sur les dispositions à prendre pour bien vivre au cours de la nouvelle année. Le conférencier n’a pas manqué de rassurer qu’en plus du respect des gestes barrières contre la Covid-19 qui sera de mise au cours de cette conférence annuelle, des dispositions spirituelles sont prévues pour contrer la pandémie. Implantée au Bénin et dans certains pays de la sous-région, l’ONG Chandelier de la Paix soutient les apprenants de la maternelle jusqu’en Terminale à travers son orphelinat, et accompagne les veuves et veufs, ainsi que les candidats aux divers examens sur les plans psychologique et spirituel. Elle s’est également dotée de phytothérapeutes qui font la promotion des valeurs des plantes médicinales et de socio-anthropologues qui assistent les étudiants dans la réalisation de leurs travaux de recherches. Sylvain Adoho à l’état civil, Maître Bobos est Chiromancien, numérologue, Sociologue et Prêtre de Fâ reconnu à travers le monde entier pour son savoir-faire.

Laurent D. KOSSOUHO