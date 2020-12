Signature de l’Accord de Georgetown révisé: L’Ambassadeur Eusèbe Agbangla redynamise la Coopération Bénin-OEACP

L’Ambassadeur Eusèbe Agbangla et Escipion Oliveira Gomez, Sous-Secrétaire Général de l’OEACP

Un précieux pas dans le cadre du nouvel Accord de partenariat devant succéder à l’Accord de Cotonou vient d’être franchi ce mardi 08 décembre 2020. Au nom et pour le compte de l’État du Bénin, SEM Eusèbe AGBANGLA, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Bénin près la République française Bénin en France, signe au siège de l’Organisation des Etats de l’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) à Bruxelles, l’Accord de Georgetown révisé.

Suite à l’entrée en vigueur de cet Accord, le Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique est en effet officiellement devenu « Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique » le 5 avril 2020. Ce changement de nom a été approuvé par les Chefs d’État et de Gouvernement ACP lors de leur 9e Sommet tenu en décembre 2019 à Nairobi, au Kenya.

En signant l’Accord de Georgetown révisé, le Bénin est devenu le cinquantième Etat membre de l’OEACP à l’instar des autres Etats ACP déjà signataires.

Avec l’avènement de l’OEACP, les Etats ACP entendent renforcer les relations économiques, politiques, sociales et culturelles entre les Etats membres de l’OEACP, par le biais de l’intégration régionale, de partenariats stratégiques entre les régions de l’OEACP, et de la coopération inter-régionale dans les domaines du commerce, de la science et de la technologie, de l’industrie, des transports et des communications, de l’éducation, de la formation et de la recherche, de l’information, et de la communication, de l’environnement, de la démographie et des ressources humaines.

En marge de la signature de l’Accord de Georgetown révisé, SEM Eusèbe AGBANGLA a, au cours d’un entretien avec M. ESCIPION OLIVEIRA GOMEZ, Sous-Secrétaire Général de l’OEACP (en l’absence du Secrétaire Général de l’OEACP empêché), salué l’accord politique auquel sont parvenus, le 03 décembre 2020, les négociateurs de l’UE et de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), dans le cadre d’un nouvel Accord de partenariat devant succéder à l’Accord de Cotonou.

Au nom du Bénin, l’Ambassadeur AGBANGLA a rassuré M. ESCIPION OLIVEIRA GOMEZ de ce que le Bénin continuera de prendre une part active aux travaux de l’OEACP, malgré la réforme de la carte diplomatique ayant abouti à la responsabilisation de l’Ambassade du Bénin à Paris, relative à l’animation de la coopération OEACP-UE.

Laurent D. KOSSOUHO