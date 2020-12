Qualification pour les demi-finales du tournoi de l’Ufoa B/U20: Le Ministère des sports et la Fbf invitent les joueurs à se transcender

Les autorités lors de la visite aux Ecureuils juniors du Bénin

Les Écureuils juniors du Bénin jouent ce soir, leurs homologues du Burkina Faso. Ce match, capital pour la suite de l’équipe dans le tournoi mérite d’être joué à fonds. Et c’est dans ce sens que les autorités en charges du football au Bénin ont décidé d’aller galvaniser les joueurs béninois. Ainsi, une délégation conjointe du Ministère des sports et de la Fédération béninoise de football s’est rendue dans la journée du jeudi 10 décembre 2020, au quartier général de la sélection nationale junior. Composée de Imorou Bouraima, du conseiller technique du Ministre des sports Jean Marc Adjovi Boco, du Directeur des compétitions, Joel Campbell Edoh et du secrétaire générale de la Fbf, Claude Paqui, ladite délégation était porteuse d’un message du patron des sports béninois. «Nous sommes venus vous féliciter au nom du ministre des sports pour votre résultat acquis contre le Togo», a d’abord exprimé Imorou Bouraima, directeur du fonds national pour le développement des activités de jeunesse, des sports et des loisirs (Fndajsl) qui, par la suite, a rappelé aux joueurs que l’objectif qui est de se qualifier pour Mauritanie 2021demeure le même. A cet effet, il a réaffirmé le soutien et l’engagement total du gouvernement de la rupture aux joueurs. «Nous croyons en vous. Le gouvernement croit en vous. Le peuple tout entier croit en vous. Vous êtes capables de nous qualifier. Alors, démontrer-le à tout le monde», leur a-t-il dit. Quant au conseiller technique au sport, il a demandé aux joueurs de se faire plaisir et de mettre la Nation au-dessus de toute autre considération. «Vous verrez que vous gagnerez l’estime de tout un peuple», leur a-t-il conseillé. Prenant la parole au nom de ses coéquipiers, le capitaine de la sélection junior, Charbel Gomez, a pris l’engagement qu’ils ne décevront pas. «Avec le soutien de nos entraineurs, nous vous promettons que nous ferons tout ce qui est de notre ressort pour donner le sourire au peuple. Nous savons que ça va être difficile, mais nous allons le faire et ce sera grâce au soutien de tous », a-t-il promis. A souligner que le Bénin est 2e avec 3points+1 derrière le Niger (1er avec 4points+1) et devant le Burkina Faso (3e avec 2 points 0) et Togo (4e avec 1point -2). Un match nul lui suffit pour décrocher le ticket pour le carré d’As.

Anselme HOUENOUKPO