Affaire 39 hectares à Abomey-Calavi: Préfet, huissiers de justice et autres, convoqués

Le banc des accusés commence par recevoir du monde dans la rocambolesque affaire des 39 hectares à Abomey-Calavi. Trente-sept conseillers communaux d’Abomey-Calavi, plusieurs personnalités et hauts cadres, préfet du département de l’Atlantique et ancien ministre de la décentralisation, de la gouvernance locale et de l’Administration du territoire (Mdglat), géomètres, huissiers de justice, notaires, opérateurs économiques et journalistes sont poursuivis pour faux et usage de faux, cession illégale de réserves administratives et associations de malfaiteurs. Si onze conseillers communaux séjournent depuis lundi à la prison civile d’Adjagbo pour cette affaire, quinze autres ont été mises sous convocation pour des raisons d’enquête judiciaire. Une démarche qui permettra à la justice de faire la lumière sur cette affaire. Mais avant, les onze personnalités déposées à la prison civile d’Adjagbo seront à nouveau présentés au Tribunal de première instance de la même ville, le vendredi 15 janvier 2021.

Rastel DAN