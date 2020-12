Tournée présidentielle: Rufino d’Almeida et Bohicon apportent un soutien inconditionnel à Talon

Talon à Bohicon

Patrice Talon était ce lundi 07 décembre 2020, dans la commune de Bohicon. Pour son exercice de reddition de compte, le Président de la République a tenu à exprimer sa reconnaissance à une ville d’où est partie la dynamique du Nouveau Départ qui a embrasé le pays. Il a, d’entrée, fait ce témoignage, et exprimé sa fierté de se retrouver sur cette terre 5 ans après pour montrer les avancées et attester que Bohicon ne s’était pas trompée. «Vous devez en être fiers», a clamé le Président Talon. Une fierté revendiquée par le Maire de Bohicon Rufino d’Almeida dans son discours de bienvenue en dressant un bilan élogieux du régime au regard des réalisations du PAG avec à la clé des actions qui ont métamorphosé le pays. Il souligne que ces progrès ont connu la reconnaissance de la communauté internationale, des qualités qui ont permis à la commune de Bohicon de bénéficier de l’asphaltage et de l’éclairage de voies sur 14 km dans la première phase du programme. Ce qui a changé la physionomie de la commune. Il énumère aussi comme acquis de ce quinquennat: le pavage du tronçon Zakpo-Ceg Mougnon, le renforcement du système d’alimentation en eau potable, la construction des 2 plus grandes et belles gares du Bénin (Saclo et le parc des bus) qui seront inaugurées bientôt, la suppression du rançonnement des conducteurs. Au-delà de ces réalisations, la commune de Bohicon attend encore du régime beaucoup de choses. Le bitumage de Bohicon-Abomey en 2×2 voies, le bitumage de la traversée de Bohicon en 2×2 voies avec un vrai giratoire au carrefour Moquas, l’amélioration de l’éclairage public dans tous les arrondissements, la construction prochaine de l’hôpital de zone Zogbodomey-Za-kpota-Bohicon, le démarrage du programme de gestion des eaux pluviales, l’académie de football. Pour lui redonner sa place dans l’histoire du Bénin et surtout l’épopée du royaume de Danxomè, Bohicon sollicite la rénovation des palais royaux comme ceux de Dako et Gangnihessou, un musée de photos attenant à un centre d’artisanat et la reconstruction du marché de Bohicon pour en faire un Dantokpa 2.

Le Chef de l’Etat face aux populations de Bohicon

Après avoir suivi attentivement le maire de Bohicon, le Président de la République affiche sa satisfaction mais réitère que les acquis tant vantés ne sont qu’un début qui donne l’espoir que désormais les Béninois sont capables. «Le véritable bilan, c’est notre renaissance», a-t-il martelé. Réagissant aux doléances, il a avoué que celle relative à l’arène culturelle l’a chagriné un peu puisque sa réalisation a été programmée ailleurs. «Je ne peux rien refuser à Bohicon mais j’ai un devoir de vérité envers vous et le pays. Le musée vaudou est programmé pour Porto-Novo et les travaux commencent très prochainement. La culture vodoun est partout au Bénin et Porto-Novo est notre capitale. Il peut avoir des annexes du musée vodou dans le cadre du projet «la route des couvents» et à ce titre, Bohicon pourrait abriter une annexe», a-t-il expliqué. Selon ses explications, le gouvernement s’emploie à réhabiliter le réseau d’électricité pour limiter les coupures d’électricité dû à la vétusté du réseau. Il en profite pour annoncer la construction d’une centrale solaire à Bohicon et une deuxième centrale thermique à Maria Gleta.

Edwige TOTIN