Loi des finances exercice 2021: La moitié du budget consacrée au social

Le président Patrice Talon

Sur les 2.452.192.000.000 FCFA mis à la disposition du Gouvernement par le parlement au titre du budget 2021, une bonne partie a été consacrée au volet social.

47,24% de ce budget y sont en effet consacrés contre une moyenne de 27,5% entre 2016 et 2019 et une estimation de 43,4% attendue pour l’année 2020. Au total, les actions sociales phares de 2020 sont reconduites pour 2021, notamment le programme national d’alimentation scolaire intégré, la gratuité de la césarienne, les allocations universitaires au profit des étudiants non secourus et non boursiers de la première année, la gratuité des frais de scolarité pour les filles… Des programmes de vaccinations gratuites sont ainsi prévus contre la méningite et l’hépatite. A cela s’ajoute la poursuite de la mise aux normes des espaces publics de protection sociale dans les communes, l’opérationnalisation du projet « Assurance pour le Renforcement du capital Humain », la poursuite des projets d’accès à l’eau potable pour tous ainsi que le renforcement du programme intégré d’alimentation scolaire. Pour 2021, l’Etat béninois prévoit un programme spécial d’emploi au service de l’entreprise et de l’entreprenariat ainsi que des solutions numériques pour garantir la poursuite des enseignements dans les universités publiques par ces temps de covid-19. Le renforcement du volet social du budget est né de la volonté du gouvernement de corriger les effets néfastes de la pandémie sur les populations. Dans le rapport de présentation de ce budget 2021, on peut lire : « L’évolution en volume des efforts financiers de l’Etat en faveur du social illustre la détermination du Gouvernement à donner du sens au renforcement des services sociaux de base et au développement équilibré et durable de l’espace national».

Olivier ALLOCHEME