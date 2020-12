Affaire 39 hectares à Abomey-Calavi: Le procès de Bada et cie programmé pour le 15 janvier 2021

Le feuilleton relatif à l’affaire de bradage de 39 ha à Abomey-Calavi n’a pas fini de faire des surprises. Le lundi 7 décembre 2020, c’est l’ancien maire de la commune, Georges Bada et 10 élus communaux dont : les CA de Hèvié Hounyeva Patrice, CA central Hounsou Bernard, CA d’Akassato Houngue Appolinaire, l’ex deuxième Adjt au maire Honfo Julien, le géomètre Kossougbeto Briac, le SG de la mairie Kinsiclounon Sébastien, le DAJ de la mairie Dossou yovo Ferdinand et le DAU Hounguè Gélase qui ont été placés sous mandat de dépôt dans cette affaire de bradage de réserve administrative à Abomey-Calavi après avoir été écouté par le Procureur. Ils sont poursuivis pour faits d’association de malfaiteurs, d’escroquerie, d’abus de fonction. Si le procès est programmé pour le 15 janvier 2021, il faut mentionner que d’autres acteurs devront aussi paraitre pour apporter plus d’explications aux juges afin de mieux situer les responsabilités. Parmi ces personnalités figurent l’ancien Ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale du président Patrice Talon, Barnabé Dassigli.

Rastel DAN