Protestation contre les dérives des réseaux: Une journée GSM mort dans tout le Bénin demain

De 07h à 12h, pas d’achat de crédit, pas d’appel via réseau, pas d’internet, pas de dépôt ni de retrait de fonds. Ainsi en a décidé l’Association des consommateurs et les distributeurs des produits Mobile Money GSM pour la journée de demain mardi 08 décembre. Ils entendent protester de fort belle manière contre les dérives des réseaux GSM, au nom des populations devenues leurs proies faciles. Ils indexent particulièrement les opérateurs de téléphone mobile et les distributeurs de Money électronique (Ème), Mtn Mobile Money et Moov Money. Ils refusent de continuer d’être des « victimes expiatoires » dénonçant une multitude d’ « affres deshumanisantes et mortifères » de leur part. En effet, les ORM (opérateurs de réseau mobile), à les croire, ont l’obligation contractuelle de la disponibilité de services normatifs ou encore de qualité pour leurs clients. Aussi ces services doivent être fournis avec une transparence irréprochable dans le système de facturation. Mais à la date actuelle, selon les consommateurs, le signal réseau se fait désirer dans beaucoup de régions du pays et de manière notoire autour des principaux axes routiers du pays. Et toutes les autorités s’en plaignent d’ailleurs considérablement au cours de leurs déplacements vers l’intérieur du pays. « Lorsque le signal est faible le réseau devient une source potentielle de graves ennuis. Les spécifications techniques en téléphonie mobile recommandent par exemple de ne pas émettre ou recevoir des appels lorsque le signal réseau est en dessous de 3 barrettes sur le portable pour ne pas être sujet aux influences négatives des rayonnements électromagnétiques de la téléphonie mobile. Mais nous constatons aisément que pour prendre des appels les populations recherchent vainement le signal dans des espaces sans barrière physiques » s’indignent-t-ils. Les échecs et coupures d’appels les blancs occasionnent du stress, des pertes d’unités et donc de ressources financières et d’opportunités. Certains consommateurs très dépendants des terminaux mobiles en piquent de colères qui sont parfois fatales.

Par ailleurs, fustigent les consommateurs, « la connexion Internet dans son état actuel ne vaut pas son pesant d’or car elle est à la fois exécrable par endroit, mais onéreuse pour les Consommateurs et «sa facturation souffre de transparence». Le régulateur du secteur l’ARCEP a fait plusieurs mises en demeure en vain. «Rien ne s’est sensiblement amélioré malgré les insipides et répétitifs engagements des ORM», regrettent les consommateurs.

Christian TCHANOU