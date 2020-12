Tournoi Ufoa B U20: Le Bénin perd d’entrée, Nigéria et Côte d’Ivoire dos à dos

Lancé le samedi 5 décembre, le tournoi de Ufoa Zone B, qualificatif pour la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans (CAN U20 Mauritanie 2021) bat son plein au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Après le déroulement des matchs de la première journée dans les deux poules (A et B), on retient la défaite des Ecureuils juniors du Bénin et le nul du Nigéria devant la Côte d’Ivoire. Les Écureuils juniors, opposés au Mena du Niger en match d’ouverture de la compétition, ont perdu par le score de 1 but à 0. Le Niger a pris l’avantage au tableau des scores à la 40e min par l’entremise d’Abdoulaye Boubacar Adamou. Un avantage que les Menas Juniors ont conservé bien que, les poulains de Mathias Déguénou aient tenté de revenir au score. 1-0, le Niger s’impose et prend la tête du groupe A devant le Togo et le Burkina Faso qui ont coupé la poire en deux (1-1). Il faut dire que le Togo a longtemps mené au score avant de se faire rattraper dans les derniers instants du match. Pour ce qui est de la poule B, le Ghana étant au repos, c’est le Nigeria et la Côte d’Ivoire qui étaient face à face le dimanche 6 décembre. Et au terme du match, aucune des deux équipes n’a pris le meilleur sur l’autre. 1-1, est le score final. Christopher Nwaeze a donné l’avantage, sur coup franc (59e minute) au Nigéria, tandis que Bi Vroh Dje a rétabli la parité à la 91e minute. Les deux équipes attendent leur deuxième et dernière sortie pour savoir s’ils iront dans le carré d’As. A noter que les matchs reprennent le mardi 8 décembre. Dans la poule A, le Bénin jouera le Togo et le Burkina sera face au Niger. Dans la poule B, le Nigeria sera face au Ghana et la Côte d’Ivoire sera au repos.

Anselme HOUENOUKPO