Tournoi Ufoa B U20/Bénin-Niger 0-1: Des finales en vue pour les Écureuils

Les Ecureuils du Bénin contraints désormais à un sans-faute pour atteindre le carré d’As

Le Bénin abrite depuis le samedi le tournoi qualificatif pour la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans (CAN U20 Mauritanie 2021) de la Zone Ufoa B. et pour le compte de la 1ère journée dans la poule A, les Ecureuils du Bénin ont subi la loi du Mena du Niger qui les ont battu par la marque de 1 but à 0. Un revêt qui plombe l’entame de la compétition pour les poulains du coach Mathias Déguénon qui vont devoir s’arracher sur les deux derniers pour offrir le sourire au peuple béninois. En effet, Les Écureuils juniors, opposés pour leur entrée dans le tournoi, le samedi 5 décembre 2020, au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo au Mena du Niger en match d’ouverture de la compétition, ont manqué de se mettre dans une position confortable dans le groupe. Pas en verves, ils ont été maitrisés par leurs adversaires qui ont réussi à ouvrir le score à la 40e minute du jeu. Ceci, par l’entremise d’Abdoulaye Boubacar Adamou, qui d’une frappe bien précise a trompé la vigilance d’Abiola Katchon, le gardien de but des Ecureuils. 0-1. S’en est suivi une phase de conservation côté nigérien. Ainsi, malgré toute la volonté de revenir au score de Charbel Gomez et ses coéquipiers, rien n’a pu être fait. Les Ecureuils tombent donc et sont obligés de s’imposer à leur prochaine sortie pour espérer décrocher la qualification pour les demi-finales au dernier match. Ainsi, leur prochain contre les Eperviers du Togo, auteurs d’un nul (1-1) face au Etalons du Burkina-Faso, se présente comme une finale. Mathias Deguenon et son staff doivent donc trouver les mots justes pour galvaniser leur troupe avec l’espoir que le jour du match, le rendement soit au rendez-vous. Surtout qu’avec un résultat autre que la victoire, les Ecureuils prendraient la porte et sortiraient de la compétition.

Anselme HOUENOUKPO