Tournée de reddition de compte du chef de l’Etat dans l’Ouémé Plateau: «Le Bénin est sur les rails du développement » a rassuré Patrice Talon

Le Président Talon face aux forces vives d’Ifangni

Le président de la République Patrice Talon poursuit sans relâche sa tournée de reddition de compte dans les différentes localités du pays. Après les communes du département du plateau, ce sont celles de l’Ouémé qui ont accueilli avec faste le chef de l’Etat en fin de semaine. Le point des étapes d’Ifangni, Avrankou et Adjarra a été fait par le ministre de la communication et de la poste, Alain Orounla, Porte-parole du gouvernement.

La particularité des étapes d’Ifangni, Avrankou et Adjarra a été le fait que le Président de la République a été célébré. D’abord plébiscité, Ifangni à l’instar d’Avrankou et d’Adjarra n’a pas démenti cela « parce que les béninois ont compris le sens de la mission de reddition de compte engagé par le Président de la République », a laissé entendre à l’entame de sa rencontre avec les hommes des médias, le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orounla. Selon ses explications, certains édiles de ces localités visitées, ont fait le bilan à la place du Président de la République. Ce qui voudra dire, selon le ministre Alain Orounla, « que le Chef de l’Etat a une fois de plus eu raison de sortir s’expliquer avec les populations qui ont manifesté leur compréhension du sujet et se sont d’ailleurs appropriées le sens des actions contenues dans le Programme d’action du Gouvernement ».

Toutefois, le Président de la République à travers sa démarche pédagogique, a évoqué certains point clés de son bilan qui seront d’avantage visibles les semaines et mois à venir. Il s’agit en l’occurrence du Microcrédit Alafia « qui est une formule dépolitisée avec de nouvelles modalités qui auront certainement plus de succès que ce qui a été fait », a rassuré le président Patrice Talon.

« Le succès, le résultat que nous avons eus de cette étape de la tournée résulte évidemment du sens de la méthodologie du Président de la République qui a saisi cette occasion supplémentaire pour expliciter les raisons pour lesquelles il fallait lutter contre le fléau de la corruption. A titre d’exemple, il s’est appesanti sur la gestion du microcrédit dans notre pays où, 50 milliards de francs CFA ont été engloutis d’abord dans des distributions politiciennes; ensuite dans les détournements qui ont été organisés par les autorités à tous niveaux », a expliqué le ministre Alain Orounla. Il a aussi ajouté que le Président de la République a démontré dans son message que le Bénin n’a pas besoin d’autres ressources pour se développer si ce n’est que sur ses propres forces, en faisant les efforts qu’il fallait, en corrigeant ses travers. Ce qui, selon le porte-parole du gouvernement amène le chef de l’Etat a dire avec satisfaction à Kétou, en passant par Pobè, Adja-Ouèrè, Ifangni, Avrankou, et Adjarra que « nous sommes guéris. Le Bénin en 5 cinq ans s’est guéri de son travers principal qui est la gabegie, qui est la corruption, qui est l’inorganisation, qui est la désinvolture, qui est la paresse. Nous avons notre destin en main et nous avons remis le pays Bénin sur les rails du développement. Des rails sur lesquels aucune puissance, aucun régime ne saurait nous éloigner », a rassuré le chef de l’Etat à chacune de ses étapes, a rappelé le ministre de la communication et de la poste, Alain Orounla.

Yannick SOMALON