Tôfa 2021: Une année « apaisée mais émaillée de meurtres »

Réunis ce samedi 5 décembre au Centre de promotion de l’artisanat, les membres de l’Association des Fagbassa et Bokônon du Bénin (AsFAB) ont consulté le Fâ en vue de connaître les signes qui vont gouverner la nouvelle année 2021. La consultation a révélé que le principal signe sorti est « Sa-Mèdji » assisté de « Fu-lètè » et « Trukpin Sa ». Selon les interprétations faites par les prêtres, l’apparition de ces signes signifie que l’année sera prospère grâce au concours de la gente féminine. Sur le plan de la gouvernance du pays, le Fâ prédit l’ébranlement du régime en place, des conflits domaniaux, la relance de l’économie nationale etc.

La consultation est positive. L’année sera prospère grâce à la contribution de la femme. Les femmes devront être mises à contribution tant dans le visible que dans l’invisible. Les vénérateurs de la Reine Mère auront la lourde tâche de sauver le pays. La puissance occulte par laquelle le régime s’est installé, par cette même puissance, il sera défait. Un insignifiant de courte taille mettra en mal et va ébranler le pouvoir en place. Le pouvoir en place couve des œufs pourris. Bientôt tout sera mis à nu. Il y a plus de peur que mal. Une situation de conflit judiciaire va se transformer en carnage. Un juge de renom sera assassiné de sang froid. Certains conflits domaniaux vont engendrer des affrontements armés qui se termineront en crimes macabres. Nous aurons des exécutions sommaires. Les uns vont tirer les marrons du feu pour autrui. La noyade sera une fois encore au rendez-vous. La population est bernée, mais bientôt elle va découvrir les complots. Le pays sera délivré et l’imposture sera démasquée. L’économie et les finances reprendront peu à peu.

