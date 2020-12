Journées portes ouvertes: Les visiteurs attendus du 11 au 18 décembre à l’atelier de Sébastien Boko

L’artiste Sébastien Boko et une œuvre d’art de l’artiste

Les amoureux de l’art sont attendus à l’atelier de l’artiste plasticien Sébastien Boko du 11 au 18 décembre pour découvrir ses nouvelles réalisations qui honorent la culture béninoise. En effet, au cours de cette période, les portes des ateliers de l’artiste seront ouvertes à ses compatriotes et aux étrangers. L’organisation de ces journées portes ouvertes constitue pour l’artiste Sébastien Boko, un moyen pour rétablir le contact avec les amoureux de l’art après un silence imposé par la pandémie du Coronavirus dont l’avènement a limité les activités dans le secteur artistique et culturel. « J’ai pensé à des journées portes ouvertes, parce qu’avec la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, nous avons eu du mal à faire des expositions. Tous nos projets sont restés intacts. Et les centres culturels aussi qui font la promotion des artistes sont débordés parce qu’il n’y a pas eu d’événements », a-t-il justifié, avant de préciser qu’il faudrait qu’il fasse sortir ses nouveaux produits réalisés pendant ce long silence observé au cours de l’année 2020. A le croire, les visiteurs auront à découvrir au cours de ces journées portes ouvertes, entres autres, une série de sculptures qu’il a perfectionnées, ainsi que les premières réalisations des projets en cours, les femmes voilées de sa galerie, et plusieurs autres séries innovantes. Selon lui, ces huit journées portes ouvertes constituent, à priori, un moment d’enseignement et d’éducation à l’art, de contact avec l’art pour des gens qui n’ont pas forcément accès à ces œuvres d’art dans leurs maisons. Sont attendus à cet événement culturel, les amoureux de l’art, notamment l’art plastique, les collectionneurs, les étrangers, les promoteurs culturels, les autorités en charge de la culture et tous les citoyens qui s’intéressent aux réalisations de l’artiste Sébastien Boko, car l’art n’est pas l’apanage des riches, a-t-il fait remarquer. Artiste plasticien béninois de renommée internationale, Sébastien Boko a remporté plusieurs prix et a fait plusieurs expositions tant au plan national qu’international. Son atelier se situe à Fidjrossè non loin du grand carrefour anciennement appelé fin pavés Fidjrossè.

Laurent D. KOSSOUHO