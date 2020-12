1ère édition du Tournoi de l’espoir des classes sportives de basket-ball: ADEBI Brice relève le défi avec l’appui du Fndajsl

Les officiels et les joueurs des deux équipes vainqueurs après la remise de prix

Organisé par Brice Adebi, le tournoi de l’espoir 3×3 de basket-ball, première édition, s’est déroulé le samedi 5 décembre 2020. Soutenu par le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, des sports et des loisirs (Fndajsl), ledit tournoi a été l’occasion d’évaluer les apprenants des classes sportives en basket-ball des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Cotonou. En effet, le tournoi (test et révélateur de talent) a regroupé au centre St Charbel d’Akpakpa, 12 équipes dont 4 dans la catégorie U14 et 8 équipes dans la catégorie U18. Après les matchs à élimination, les équipes Bank’s et Young Challengers (chez les moins de 18ans), All Stars et 5 Étoiles (chez les moins de 14ans) sont celles qui ont disputé les finales. À l’arrivée, Bank’s amené par Ibrahim Yacine a remporté la première place après son succès 9 à 4 au détriment de son adversaire. De son côté, 5 Étoiles du talentueux Lawal Oussame est venu à bout de son adversaire 4-3 au terme de la finale. Outre les matchs, l’organisation a tenu les concours de lancer franc et Break Dance, tous remportés par le jeune Moucharaf Fagbemi. Représentant le directeur du Fndajsl, Tony Koutangni, chef service des infrastructures de jeunesse, des sports et des loisirs, a salué le comité d’organisation pour l’initiative et féliciter les joueurs pour leur endurance. «J’ai vu un bon tournoi avec de bons matchs de la part des jeunes joueurs qui ont prouvé une fois encore qu’ils ont besoin de ces genres de cadre pour s’exprimer. Je veux remercier l’initiateur et dire que ce qu’il a mis en place cadre bien avec les objectifs du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, des sports et des loisirs que je représente ici», a-t-il déclaré. Quant au promoteur, ADEBI Brice, il dit que ses attentes comblées et que ses objectifs sont atteints. «Car on peut dire sans réserve que l’état a vu juste en mettant en place ce programme des classes sportives qui assure une relève de qualité au niveau du basket. Ce qui nous a permis de faire la découverte de très talentueux jeunes au cours du tournoi de l’espoir», a-t-il fait savoir. Les jeunes joueurs ont pour leur part exprimé leur joie d’avoir bénéficié de cet instant qui leur a permis de jauger leur niveau. Ils ont ensuite souhaité que les tournois du genre s’organisent régulièrement à leur profit. «Cela va beaucoup nous aider. Nous avons besoin de ces instants pour savoir si nous appliquons bien ce que nos encadreurs nous apprennent en classes», Ibrahim Yacine, capitaine des Bank’s. À souligner que le tournoi a connu la participation de 4 équipes dans la catégorie U14 et 8 équipes dans la catégorie U18, sans oublier les présences des coachs Oswald Quenum, Mousse Rafiou et Éric Domingo, Responsable à l’organisation de la Ligue de basket-ball.

Anselme HOUENOUKPO