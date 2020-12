Drame: Le domicile de l’avocat Me Abdoul Waïdi MOUSTAPHA parti en fumée

Les décombres de la maison

C’est une scène dramatique qui a tenu en haleine les populations de la localité de Tankpè, sise dans la commune d’Abomey-Calavi, aux premières heures de ce mardi 1er Décembre 2020. Il s’agit de la résidence entièrement consumée et sans vie de l’avocat Me Abdoul Waïdi MOUSTAPHA. Selon les sources proches de l’homme en toge, c’est l’épouse de ce dernier qui s’est réveillée en sursaut suite à une fumée qui se dégageait de l’une des chambres de leur demeure, dans la nuit du lundi 30 novembre au mardi 1er décembre 2020, aux environs de 3 heures du matin. Cette dernière n’a eu le temps que d’interrompre le sommeil de son époux et de leurs enfants, avant que le feu dévastateur n’emporte tout sur son passage. Si aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, il faut tout de même souligner que le feu dévastateur a tout ravagé sur son passage. Biens mobiliers, tenues vestimentaires, diplômes et autres pièces n’ont pu échapper à la fureur des flammes qui ont tout consumé. Une scène dramatique qui plonge l’avocat Me Abdoul Waïdi MOUSTAPHA et toute sa famille dans la tristesse et le désarroi.

Rastel DAN