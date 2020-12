Tournée Présidentielle: Talon s’engage à tout mettre en œuvre pour une élection inclusive

Patrice Talon, Président de la République

Le président Patrice Talon a promis mettre tout en œuvre pour que la présidentielle 2021 soit inclusive. C’est à l’ occasion de la tournée nationale qu’il a entreprise depuis quelques semaines, précisément quand il était à Athiémé. A cet effet, le Chef de l’État, évoquant plusieurs préoccupations de l’heure dont l’obtention du récépissé du parti Les Démocrates et la participation de l’opposition à cette élection imminente. Patrice Talon œuvre pour que les candidats de l’opposition puissent obtenir le parrainage. Parlant du parti Les Démocrates, il dira ceci: « Ils ont déposé leur dossier pour avoir le récépissé. Il a été constaté qu’il y a quelques erreurs. Le ministre leur montré, ils sont allés corriger. J’ai appris hier qu’ils vont déposer leur dossier où ils ont déjà déposé même. Le ministère va regarder à nouveau mais je suis sûr que cette fois-ci, ils auront leur récépissé et à nouveau, nous aurons un autre grand parti qui va se créer. Ce qui montre que même les réformes les plus difficiles qui ont amené des bagarres, il y a même eu des morts, et enfin les uns et les autres finissent par adhérer. Est-ce que ce n’est pas le Bénin qui est en train de gagner comme ça ? Même dans un domaine si difficile. C’est l’occasion à nouveau de nous féliciter encore et de féliciter ces Démocrates et féliciter les Forces Cauris pour in fine, avoir adhéré à notre marche commune, notre changement. Si tout le monde doit changer et faire des efforts pour s’améliorer y compris les politiciens, on peut les applaudir eux tous pour avoir adhéré à ce changement. Ce qui fait que pour les élections présidentielles qui viennent, ils seront tous présents, les Forces Cauris, Les Démocrates et autres» s’est réjoui le Chef de l’État. Il a promis fermement jouer sa participation pour que les grands ensembles qui voudraient avoir des candidats puissent avoir le parrainage.» Nous allons tout faire pour que leurs candidats participent aux élections, pour que les élections soient inclusives pour qu’on ne tombe plus jamais dans ce qui s’est passé» a juré le Chef de l’État. Pour lui, les élections à venir devraient» être à nouveau une grande fête ainsi le Bénin aura gagné sur tous les plans».

Christian TCHANOU