Soutenance de thèse en sociologie et anthropologie: Souleymane Modibo décroche son doctorat avec la mention très honorable avec félicitation du jury

Dr Souleymane Modibo

L’Université d’Abomey-Calavi vient d’enregistré un nouveau docteur. Il s’agit de Souleymane Talata Modibo Karim qui a soutenu sa thèse de doctorat ce jeudi 19 novembre 2020 dans l’amphithéâtre Houdégbé de l’Université d’Abomey-Calavi. Les travaux de recherche entrant dans le cadre de ce travail scientifique, ont été menés sous la présidence de Brice Tenté, Professeur titulaire à l’Université d’Abomey-Calavi. Au terme de la présentation, le jury à apprécié le travail et l’a accepté en le déclarant digne du grade de docteur de l’Université d’abomey calavi avec la mention très honorable avec félicitation.

Né le 29 juillet 1982 à Parakou, Souleymane Talata Modibo Karim a soutenu sa thèse de doctorat en sociologie et anthropologie. «Migration et mobilité sociales des jeunes de la commune de Djougou au Bénin», est le sujet de thèse de doctorat soutenue par l’impétrant et qui lui a value la mention très honorable avec félicitation du jury. Suite à certains travaux effectués dans la commune de Djougou en 2014, Souleymane Talata Modibo Karim a noté le rapatriement des jeunes de ladite commune organisé par le gouvernement en collaboration avec certains Etats comme le Niger et la Lybie, ce qui justifie le choix de cette thèse. En l’absence de perspective et de la faiblesse du programme d’orientation d’emploi des jeunes au Bénin, les jeunes marquent leur intérêt à la migration. Ils désertent leurs commerces étant donné que la migration constitue une panacée à la réussite de cette catégorie sociale. Selon Souleymane Talata Modibo Karim, cette recherche vise à analyser la migration comme un enjeu aux mobilités sociales des jeunes de la commune de Djougou au Bénin. «L’échantillonnage systématique et la méthode des itinéraires m’ont permis de collecter les informations auprès de 294 acteurs concernés par ce phénomène», a-t-il laissé entendre. A l’en croire, l’analyse de ces données ont été possible grâce aux théories du choix rationnel de (R. BOUDON 2004), des réseaux sociaux de (C. KADUSHIN, 2012) et de la mobilité sociale de (N. LIN, 1995). Ces théories ont permis d’obtenir les résultats à savoir : la mobilité des jeunes de la commune de Djougou en situation de migration qui est favorisé par les facteurs sociaux et économiques. C’est-à-dire le manque d’infrastructure sociocommunautaires et d’industrie capable d’assurer l’employabilité des jeunes en masse. A cet effet, une politique de gestion des jeunes sans emploi est jugée défaillante par les populations. Ces évidences incitent les jeunes à la migration afin, de parvenir à une nouvelle classe sociale. Egalement, les jeunes en situation de migration mettent en place des stratégies qui consistent à réaliser des œuvres caritatives dans le but d’être dans une mobilité soit ascendante soit descendante. En terme de perspective le nouveau docteur Souleymane Talata Modibo Karim, membre du Laboratoire d’Anthropologie appliquée et d’éducation au développement durable (LAAEDD) pense poursuivre ses investigations prospective afin d’améliorer la qualité scientifique de son document. Le jury international chargé d’évaluer ce travail est présidé par Brice Tenté, Professeur titulaire à l’Université d’Abomey-Calavi, ayant pour rapporteur Monique Ouassa Kouaro, Maître de conférences à l’Université d’Abomey-Calavi et examinateurs Tcha Boukpéssi, Maître de conférences à l’Université de Lomé, Armand Kévin Dayoro Maître de conférences à l’Université Houphouët Boigny d’Abidjan, Abou Bakari Imorou Professeur titulaire à l’Université d’Abomey-Calavi et Rogatien Tossou, Maître de conférences à l’Université d’Abomey-Calavi. Le désormais docteur Modibo Souleymane a travaillé sous la direction du professeur Monique Ouassa Kouaro, Maître de conférences à l’Université d’Abomey-Calavi et directrice du LAAEDD.

Edwige TOTIN