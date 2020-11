Toujours à la quête de leur récépissé: Les assurances de Sacca Lafia au parti «Les Démocrates»

Le ministre de l’intérieur, Sacca Lafia

Depuis le 5 octobre dernier, le parti que dirige Éric Houndété avait déposé les corrections exigées au ministère de l’intérieur afin d’obtenir son existence juridique. Mais un mois après rien n’est fait. C’est dont pour avoir de plus ample explication sur la situation qu’une délégation du parti Les Démocrates était au cabinet du ministre de l’intérieur, Sacca Lafia, ce mardi 10 novembre 2020. En effet, selon le compte rendu fait par le parti dans un communiqué, le ministère de l’intérieur a reconnu les mérites du parti dans ce processus d’obtention du récépissé attestant de leur existence légale. « Le ministre de l’intérieur a félicité le parti Les Démocrates pour la qualité du dossier qu’il a déposé. Il a ajouté que ce dossier était le meilleur de tous ceux qu’il a traités depuis son arrivée au Ministère », a-t-on lu dans le communiqué rendu public par les instances du parti suite à leur audience de ce mardi. C’est pourquoi il rassure la délégation conduite par Eric Houndété que le précieux papier lui sera délivré incessamment. Toutefois, il a exhorté les leaders des Démocrates à remplir certaines formalités administratives. Ce que le parti s’emploie déjà à remplir.

La délégation du parti était composée du président Eric Houndété, du conseiller juridique Me Victorien Fadé, des Vice-président, Alassani Tigri, René Bagoudou, Saliou Akadiri et du secrétaire administratif, Kamar Ouassangari. « Le président du parti invite les militants et sympathisants à la sérénité et au courage convaincu que nous gagnerons la bataille du récépissé », peut-t-on lire dans le communiqué.

Yannick SOMALON