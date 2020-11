Imorou Bouraïma à propos de la professionnalisation du sport: «…Cette réforme incite le secteur privé à investir dans le sport pour son développement…»

Imorou Bouraïma, Président du club de football As Cotonou

Reçu le vendredi 06 novembre 2020, pour le compte du premier numéro de la deuxième saison de l’émission «Bénin Sports à cœur ouvert» qu’anime l’agence Bénin Sports (www.benin-sports.com), Imorou Bouraïma, Président du club de football As Cotonou et Directeur du Fonds national pour le développement des activités, de jeunesses, de sports et des loisirs est intervenu sur plusieurs sujets phares l’actualité du sport béninois. L’un de ces sujets est la réforme initiée par le gouvernement et qui vise la professionnalisation du sport et la création des sociétés sportives au Bénin. Sur ce sujet, Imorou Bouraïma, a d’abord expliqué qu’«avec cette réforme, on retient la volonté du Gouvernement de révéler le Bénin par le sport. On note aussi l’incitation du secteur privé à investir dans le sport qui a besoin de beaucoup de ressources pour son développement».

Abordant le point concernant la création de société sportive, un concept encore mal perçu par beaucoup, l’invité a précisé qu’«une société sportive est une société comme tout type de société classique mais avec la particularité d’avoir un objet sportif; c’est à dire une société qui organise ou qui participe régulièrement à des activités sportives avec un but lucratif». Poursuivant ses explications, il a décrit les conditions dans lesquelles une société sportive peut se créer. «Lorsque vous êtes déjà une association sportive en place ou même une association sportive qui vient de voir le jour, la possibilité vous est offerte pour la création d’une société sportive», a-t-il fait savoir avant d’ajouter que «dans les conditions précédemment citées, il est possible de créer trois types de sociétés sportives: la société sportive à responsabilité limitée, la société sportive anonyme ou une société sportive anonyme simplifiée».

Imorou Bouraïma a également renseigné sur les différentes étapes à suivre lorsqu’on a déjà un club ou une association et que l’on désire créer une société sportive. «Dans ce cas, il convient d’abord de prendre la décision de changement de statut lors d’une assemblée générale, ensuite l’association peut créer une société anonyme en ouvrant son capital social à d’autres partenaires pour pourvoir obtenir le capital social de la nouvelle société qui va être créée. Il existe également la possibilité pour l’association d’opérer en tant que société sportive grâce à la création d’une SARL ou d’une société anonyme simplifiée avec moins d’exigences et de contraintes», a-t-il informé. En ce qui concerne la question qui vise à comprendre si un particulier peut créer une société sportive, Imorou Bouraïma a souligné qu’«il existe deux possibilités pour qu’un particulier créé une société sportive. Soit il crée la société avec une association, soit le particulier créé la société sportive seul mais est obligé de signer une convention avec une association pour pouvoir opérer». Il a, pour finir, précisé qu’«une association sportive ne devient pas une société sportive. Une association sportive crée une société sportive. L’association est à but non lucratif alors que la société peut, quant à elle profiter du bénéfice généré par ses différentes activités».

Il n’a non plus manqué de rappeler que «la création des sociétés sportives concerne toutes les disciplines sportives qui veulent faire du professionnalisme. C’est-à-dire faire un championnat avec des clubs professionnels (des clubs qui emploient des joueurs sous contrat salariés, avec des primes dont le revenu mensuel dépasse largement le smig). En d’autres thèmes, ces joueurs doivent pouvoir gagner leur vie et se réaliser à travers leur activité sportive. Donc les fédérations ou les disciplines qui n’auront pas de clubs professionnels ne peuvent pas faire du championnat professionnel. Et si vous avez un club professionnel, il est géré par une société sportive».