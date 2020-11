Election présidentielle 2021: Le COS-LEPI et la CENA pour une parfaite organisation

Les membres du Cos-Lépi et de la Cena lors de la séance

Les membres du Bureau du Conseil d’orientation et de Supervision de la liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) étaient, ce mardi 10 novembre, dans les locaux de la Commission Électorale Nationale Autonome (Cena). Cette visite entre dans le cadre de la bonne organisation du processus d’actualisation du fichier électoral national et de mise à disposition de la liste électorale pour la prochaine élection présidentielle.

Discuter des sujets d’intérêt commun entre les deux institutions et éviter les erreurs enregistrées par le passé. Tels sont entre autres les raisons qui sous-tendent la tenue de cette séance d’échanges entre les deux parties. Pour le Président du Cos-Lépi, l’He. Gilbert Bangana, il faut poursuivre le travail en tandem. «Depuis de longues années, ces deux institutions sont restées partenaires. Il ne serait donc pas logique que le Cos-Lépi déroule son agenda sans consulter la CENA. C’était important que cette séance ait lieu», a-t-il confié. A l’en croire, les deux instances ont abordé tous les sujets concernant la production d’une liste électorale exploitable et sa transmission dans les délais. En effet, les enjeux des consultations électorales à venir imposent aux deux institutions de se mettent très tôt au travail. «Nous attendions cette visite, parce que nous sommes deux pôles d’une même branche. L’un ne peut travailler sans l’autre. C’est le Cos-Lépi qui fournira à la CENA la liste électorale qui est la colonne vertébrale de tout ce que nous faisons. Il faut retenir que c’est une bonne chose qu’il y ait ce rapport que nous allons développer. Sur la question de la liste électorale, les points de vue ont été harmonisés. La liste doit être crédible pour des élections fiables», a laissé entendre la Vice-Présidente de la CENA, Geneviève Boko Nadjo. Il faut noter que pour un meilleur déroulement des travaux, un comité paritaire sera mis sur pied pour travailler sur les différents points d’ombre afin de mettre à disposition une liste électorale consensuelle et fiable.

Edwige TOTIN