Ecureuils du Bénin/Soukou et Verdon Forfaits: Dussuyer complète son effectif avec Nabil Yarou et Désiré Azankpo

Désiré Azankpo et Nabil Yarou appelés à rejoindre le groupe des Ecureuils

En regroupement pour le match contre le Lesotho, les Ecureuils du Bénin ont connu la modification de leur effectif. En effet, après le décompte à l’heure indiquée pour l’arrivée au grand complet des joueurs convoqués par le sélectionneur, deux joueurs à savoir Cèbio Soukou et olivier Verdon sont ceux qui ont manqué à l’appel. Ces deux joueurs n’ont pas rejoint le groupe et ceci, pour des raisons sanitaires. Cebio Soukou de joueur Arminia Bielefeld en Allemagne est retenu par son club en raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus. Il en est de même pour Olivier Verdon, testé positif au coronavirus le lundi 09 novembre 2020. Le défenseur béninois du club Bulgare le Pfk Ludogorets, blessé lors du match de la Ligue Europa perdu 1-3 contre Tottenham, n’avait pas reçu l’accord de son club pour quitter le sol bulgare, afin de se mettre à la disposition de la sélection nationale. Et pour pallier à ces absences, le sélectionneur Michel Dussuyer a fait appel à deux autres joueurs. Il s’agit de Désiré Sègbè Azankpo et Nabil Yarou. Désiré Sègbé-Azankpo est sociétaire de Fc Villefranche, un club de National en France (3ème division) tandis que le défenseur Nabil Yarou lui évolue avec le club Nigérian Eyimba Fc. Le dernier de ces deux joueurs est attendu pour rejoindre le groupe, ce jeudi 12 novembre 2020.

Anselme HOUENOUKPO