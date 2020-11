Vie association dans le septentrion: L’Union sportive et culturelle de la Pendjari créée, André Nagassi élu président

Le président de l’Union, André Nagassi

L’Union sportive et culturelle de la Pendjari. C’est la dénomination de la toute dernière association qui vient de voir le jour, à Tanguiéta, pour booster la pratique du sport et de la culture dans la localité. Ceci, après une assemblée générale constitutive qui s’est tenue le samedi 31 octobre 2020. A l’issue de ces assises, les statuts et règlement intérieur de l’association ont été étudiés et validés et un bureau de 17 membres a été constitué avec comme président, André Nagassi. Ce dernier va conduire les destinées de l’association pour les 4 prochaines années. Donnant les raisons qui ont motivé à la mise en place de cette union, le président André Nagassi a déclaré que c’est pour combler un vide dans les domaines sportifs et culturels. C’est également pour promouvoir davantage l’identité de la Pendjari qui regroupe les communes de Boukombé, Cobly, Matéri et Tanguieta. D’après lui, c’est la construction et la modernisation du stade de Tanguiéta qui a donné le déclic. Puisque, souligne-t-il, «l’idée de la création de cette union est partie des fils et filles de cette région du pays et vise à unir les forces pour le développement du sport et de la culture. On s’est dit qu’on ne peut pas nous mettre ce joyau à disposition et nous allons le laisser dégrader par les intempéries ». A l’endroit des populations de la Pendjari, le président Nagassi a laissé entendre qu’il est heureux de se retrouver à la tête d’un creuset, celui qui manquait aux fils et filles de la Pendjari pour exprimer leur talent. Il a alors promis qu’ensemble avec son bureau, il mettra tout en œuvre pour la promotion du sport et de la culture dans la région. «N’hésitez pas à nous rejoindre pour que nous travaillions ensemble pour l’atteinte de nos objectifs», a déclaré le président de l’Union, André Nagassi. Il n’a pas manqué de solliciter l’appui de toute nature que ce soit des autorités sportives et culturelles de la région.

Anselme HOUENOUKPO